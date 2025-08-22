22 августа в Севильеприметв матче второго тура испанской Примеры. Начало игры в 22:30 мск.

«Бетис» набрал один пункт после первого тура. Севильцы не смогли удержать победный счет с «Эльче» и довольствовался ничьей 1:1.

«Алавес» сумел разжиться победой. В прошлом поединке клуб выиграл у «Леванте» и сейчас находится в первой шестерке турнирной таблицы.

Говоря о шансах на победу в предстоящем матче стоит упомянуть, что «Бетис» не смог выиграть в последних пяти играх с «Алавесом». Предыдущая встреча команд закончилась победой «Алавеса» со счетом 3:1.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры предлагают на победу «Бетиса» с коэффициентом 1.97, на победу «Алавеса» можно поставить с коэффициентом 4.40.

На сайте LiveSport эксперты выпустили прогноз, в котором рассказали, на что ставить.

Искусственный интеллект предсказал победу «Алавеса» со счетом 2:1.

Трансляция матча

