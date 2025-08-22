Хет-трик Кейна помог «Баварии» разгромить «Лейпциг» в матче Бундеслиги

одержала уверенную победу над(6:0) в матче 1-го тура немецкой Бундеслиги.

В 1-м тайме мюнхенцы забили 3 гола. В составе «Баварии» дублем отметился Майкл Олисе, который забил свои голы на 27-й и 42-й минутах. Еще один гол забил Луис Диас на 32-й минуте.

Во 2-м отрезке «Бавария» забила еще 3 гола. Хет-трик оформил нападающий Гарри Кейн, отличившись на 64-й, 74-й и 78-й минутах встречи.

Футбол. Германия. Бундеслига Бавария — РБ Лейпциг 6:0 Голы: 1:0 Майкл Олисе (27'), 2:0 Луис Диас (32'), 3:0 Майкл Олисе (42'), 4:0 Гарри Кейн (64'), 5:0 Гарри Кейн (74'), 6:0 Гарри Кейн (78') Бавария: Мануэль Нойер, Деотшанкюль Юпамекано, Жонатан Та (Ким Мин Джэ, 69'), Йосип Штанишич, Йозуа Киммих, Конрад Лаймер (Саша Боэ, 70'), Леон Горецка (Александар Павлович, 68'), Майкл Олисе, Луис Диас, Серж Гнабри (Леннарт Карл, 70'), Гарри Кейн (Джона Куси-Асаре, 86') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Кастелло Люкеба, Вилли Орбан, Ксави Симонс, Николас Зайвальд (Ассан Уэдраого, 88'), Ксавер Шлагер (Эзекил Банзузи, 70'), Давид Раум, Боте Баку, Луа Опенда (Romulo Cruz, 46'), Жоан Бакайоко (Кристоф Баумгартнер, 69'), Ян Дьоманде (Антонио Нуса, 46') Предупреждения: Вилли Орбан (34'), Жонатан Та (49'), Конрад Лаймер (63'), Йозуа Киммих (68'), Майкл Олисе (87')

В следующем матче Бундеслиги «Бавария» сыграет против «Аугсбурга» 30-го августа. «Лейпциг» встретится в тот же день с «Хайденхаймом».