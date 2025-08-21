Окафор стал игроком «Лидса»

объявил о подписании контракта с форвардом

«Лидс Юнайтед рад объявить о подписании четырёхлетнего контракта с Ноа Окафором, при условии получения разрешения на работу и допуска к международной деятельности.

25-летний игрок перешёл на "Элланд Роуд" по постоянному контракту из итальянского гранда "Милан" и может действовать на любом фланге нападения, а также в качестве центрального нападающего, когда это необходимо», — говорится в сообщении английского клуба.

Вторую часть прошлого сезона хавбек отыграл на правах аренды за «Наполи». Всего Окафор в общей сложности за два клуба в прошлом чемпионате сыграл 21 матч, забил гол и отдал 2 голевые передачи. Игрок сейчас оценивается на трансферном рынке в 13 млн евро.