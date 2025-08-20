Лукаку: Травмы — часть игры и я настроен позитивно

Нападающийвысказался о своей травме, которую получил в спарринге с(2:1).

«Спасибо всем за сообщения в последние дни. Я очень ценю вашу поддержку. Дерьмо случается, а травмы — часть игры. Но, по милости божьей, я чувствую себя хорошо, и я всегда настроен позитивно, несмотря ни на что. До скорой встречи», — написал Лукаку в своих соцсетях.

Ранее была информация, что у Лукаку серьезное повреждение прямой мышцы левого бедра, требующее операции.

В прошлом сезоне Лукаку провел 36 матчей, забив 14 голов и отдав десять результативных передач.