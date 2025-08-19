ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Миодраг Божович: В матче с «Зенитом» был спартаковский футбол, который все так хотели видеть
  17:13
    Самошников стал игроком «Спартака»
  14:26
    Ди Лусиано стал футболистом ЦСКА
  17:02
    «Чемпионат»: «Башакшехир» смог выплатить всю сумму трансфера за Файзуллаева ЦСКА
  12:37
    Ду Кейрос перешел в «Оренбург»
  08:57
    «Галатасарай» нацелен подписать Кисляка
    «Темп» и «Салют» вышли в третий раунд Пути регионов Кубка России

    Завершились два матча 2-го раунда Пути регионов Кубка России.

    ФК «Салют»
    ФК «Салют»

    «Темп» из Барнаула обыграл в серии пенальти омский «Иртыш» — 0:0, 4:2 по пенальти.

    В игровое время команды не смогли отличиться забитыми голами. Любители из «Темпа» реализовали все свои попытки, «Иртыш» дважды не смог забить.

    Футбол. Россия. Кубок
    Иртыш Омск — Темп 0:1
    Голы: : Роман Янушковский (пенальти) (1'), : Vorona N. (пенальти) (1'), : Khugaev V. (пенальти) (2'), : Shokhin K. (пенальти) (3'), : Shibaev N. (пенальти) (3'), : (пенальти) (4')

    «Темп» сыграет с победителем пары «Знамя Труда» — «Динамо» Барнаул.

    В другой встрече белгородский «Салют» разгромил «Рязань» со счетом 3:0.

    В составе победителей забитыми голами отметились Дмитрий Шилов, Илья Винников и Никита Пономарев.

    Футбол. Россия. Кубок
    Salyut-Belgorod — Рязань 3:0
    Голы: 1:0 Shilov D. (38'), 2:0 Vinnikov I. (55'), 3:0 Ponomarev N. (64')

    В следующем раунде «Салют» сыграет против «Амкала».

