Модрич поблагодарил болельщиков «Милана»

Хавбеквыразил благодарность болельщикам «россонери» за атмосферу на «Сан-Сиро» в игре Кубка Италии против «Бари».

Встреча 1/32 финала, прошедшая в воскресенье, 17 августа, завершилась победой команды Массимилиано Аллегри со счётом 2:0. Отличились Леау и Пулишич.

«Мой новый дом! Спасибо всем за невероятный приём и поддержку, которую я почувствовал вчера на "Сан-Сиро". Увидимся в субботу! » — написал 39-летний хорват в социальных сетях.

Для Модрича это был первый официальный матч за «Милан». Он появился на поле на 66-й минуте, заменив автора второго гола Кристиана Пулишича.

Хорватский ветеран перешёл в «Милан» из мадридского «Реала» минувшим летом. Его контракт рассчитан до июня 2026 года с возможностью продления ещё на один сезон.