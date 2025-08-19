Ди Лусиано дал первый комментарий в качестве игрока ЦСКА

Рамиро ди Лусиано Фото: pfc-cska.com
«Я был очень рад, когда узнал об интересе ЦСКА. Это клуб, который часто играл в Лиге чемпионов. Это очень мотивирует, прийти в такую команду. Мне очень нравится, как играет ЦСКА, это очень атакующая команда. Им нравится идти вперед, а это одна из моих сильных сторон. Я буду выкладываться полностью ради клуба», — цитирует Ди Лусиано сайт ЦСКА.
Сегодня, 19 августа, стало известно о переходе 21-летнего ди Лусиано из аргентинского «Банфилда» в ЦСКА. Контракт с крайним защитником заключен по схеме «3+2».
После пяти туров в таблице РПЛ ЦСКА занимает 3-е место с 11 очками. В следующем туре армейцы дома сыграют с «Акроном».