    «Аль-Наср» в финале Суперкубка Саудовской Аравии

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда
    «Аль-Наср» выиграл в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии у «Аль-Иттихада» со счетом 2:1.

    Садио Мане
    Садио Мане

    Голами в составе победителей отметились Садио Мане (10-я минута) и Жоау Феликс (61), во втором случае голевая передача у Криштиану Роналду. За «Аль-Иттихад» единственный мяч у голландца Стивена Бергвейна (16).

    Футбол. Саудовская Аравия. Суперкубок
    Аль-Наср — Аль-Иттихад 2:1
    Голы: 1:0 Садио Мане (10'), 1:1 Мусса Диаби (16'), 2:1 Жоау Фелиш (61') Аль-Наср: Мохамед Симакан, Иньиго Мартинес, Абдулла аль-Хайбари (Анжело Габриэл, 90'), Марсело Брозович, Айман Яхья (Уэсли, 80'), Жоау Фелиш, Кингсли Коман (Али Аль-Хассан, 80'), Садио Мане, Криштиану Роналду (Султан Аль-Ганам, 90'), Bento, Nawaf Al-Boushal Аль-Иттихад: Саад аль Муса (Фейсал Аль-Гамди, 89'), Муханнад Аль-Шанкити, Н’Голо Канте, Фабиньо, Уссем Ауа (Unai Hernandez Lorenzo, 82'), Перейра Данилу, Марио Митай, Карим Бензема, Стивен Бергвейн (Салех Аль Шехри, 81'), Мусса Диаби (Абдулрахман аль-Абуд, 82'), Hamed Al-Shanqiti Предупреждения: Тимо Летсхерт (46'), Фелипе Сильва (83'), Филиппе Кардозо (83'), Yang Yilin (90 + 1') Удаление: Садио Мане (25')

    В финале Суперкубка Саудовской Аравии «Аль-Наср» ждет победителя пары «Аль-Кадисия» — «Аль-Ахли».

  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
