Симеоне: «Эспаньол» реализовал свои моменты, а «Атлетико» допустил ошибки

Главный тренер мадридскогопрокомментировал поражение команды в 1-м туре Примеры от. Столичный клуб уступил со счетом 1:2.

«Результат, безусловно, болезненный. Но, начиная сезон, я стараюсь опираться на положительные моменты. Нам нужно больше прагматизма в атаке: у Хулиана Альвареса был хороший шанс после командной комбинации, и мы могли увеличить преимущество. Однако футбол таков, что соперник сравнял счет после стандарта, а вскоре забил второй мяч — и мы остались ни с чем.

Причина поражения очевидна: "Эспаньол" реализовал свои моменты, а мы допустили ошибки, которые стоили нам результата. Такие матчи становятся частью нашего пути. Да, нам тяжело принимать этот исход, но он должен помочь нам расти и совершенствоваться. Я остаюсь при хорошем, что показала команда, и мы будем работать над исправлением допущенных недочетов», — приводит слова Симеоне AS.