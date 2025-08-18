ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин Де БрёйнеСтавка на опыт. Чего ждать от нового сезона Серии А?
  • 11:18
    • КДК РФС накажет Станковича по итогам встречи с «Зенитом»
  • 09:09
    • Свентек обеспечила себе участие в Итоговом турнире WTA
  • 07:43
    • «Саутгемптон» улучшил предложение по Сперцяну
  • 10:38
    • Тюкавин вернулся к тренировкам в общей группе «Динамо»
  • 08:09
    • Забарный прокомментировал свой дебют за «ПСЖ»
    Все новости спорта

    Симеоне: «Эспаньол» реализовал свои моменты, а «Атлетико» допустил ошибки

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Ла Лига Футбол Испании Атлетико Эспаньол
    Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение команды в 1-м туре Примеры от «Эспаньола». Столичный клуб уступил со счетом 1:2.

    Диего Симеоне
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Диего Симеоне

    «Результат, безусловно, болезненный. Но, начиная сезон, я стараюсь опираться на положительные моменты. Нам нужно больше прагматизма в атаке: у Хулиана Альвареса был хороший шанс после командной комбинации, и мы могли увеличить преимущество. Однако футбол таков, что соперник сравнял счет после стандарта, а вскоре забил второй мяч — и мы остались ни с чем.

    Причина поражения очевидна: "Эспаньол" реализовал свои моменты, а мы допустили ошибки, которые стоили нам результата. Такие матчи становятся частью нашего пути. Да, нам тяжело принимать этот исход, но он должен помочь нам расти и совершенствоваться. Я остаюсь при хорошем, что показала команда, и мы будем работать над исправлением допущенных недочетов», — приводит слова Симеоне AS.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Пари НН» готов завоевать первые три очка в сезоне?
  • «Пари НН» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Лидс» и «Эвертон» начнут сезон с ничьей?
  • «Лидс» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 3.35
    •
  • Алькарас и Синнер устроят триллер в финале «Мастерса» в Цинциннати?
  • Синнер — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.74
  • Экспресс дня 18 августа
  • Сегодня в 22:15
    •  2.04
  • Прогноз на матч Пари НН — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Лидс — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Торпедо — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Пафос
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Копршива — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Ковачевич — Мисолич
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Чорич — Бланч
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры