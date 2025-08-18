ПАОК: Надеемся, что Чалов скоро снова будет в составе сборной России

Греческий клуботреагировал на новость о невключениив расширенный состав сборной России на октябрьские сборы.

«Мы никогда не ограничиваем участие наших игроков в матчах сборной. Наш клуб рад видеть в своих рядах игроков из других стран. Мы надеемся, что Федор скоро снова будет в составе сборной России», — сообщили Sport24 в пресс-службе ПАОК.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на предстоящие товарищеские матчи вызвал из числа нападающих Дмитрия Воробьева из «Локомотива», Тамерлана Мусаева из ЦСКА и Ивана Сергеева из «Динамо».

В рамках очередного международного окна сборная проведет товарищеские матчи с Иорданией 4 сентября в Москве и с Катаром 7 сентября в Эр-Райяне.