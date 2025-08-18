1-й таймЛидс — ЭвертонОнлайн
    «Эльче» — «Бетис»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Ла Лига Футбол Испании Эльче Бетис Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Последний матч первого тура испанской Примеры «Эльче»«Бетис» состоится 18 августа в 22:00 мск.

    «Франивердес» в прошлом сезоне стали второй командой Сегунды, благодаря чему завоевали прямую путевку в высшую лигу. Последний раз в Примере команда выступала в сезоне 2022/2023. Тогда хозяева полностью провалились и им пришлось вернуться в Сегунду.

    Теперь «Эльче» ждет новая возможность показать себя во всей красе. Правда, играть придется против финалиста Лиги конференций. «Бетис» в прошлом сезоне вышел на новый уровень. В этом году команда сыграет в Лиге Европы. Так что в целом, «бело-зеленые» являются достаточно грозным соперником.

    «Бетис» выиграл два последних матча против «Эльче». В пяти играх у «Эльче» только одна победа над севильцами.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Фаворитом букмекеров является «Бетис» — 3.30 и 2.36 соответственно.

    • Прогноз и ставки экспертов LiveSport можно посмотреть здесь. Они уверены в успехе гостей.

    • Искусственный интеллект полагает, что «Эльче» стартует с победы 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Эльче» — «Бетис» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

