Последний матч первого тура испанской Примерысостоится 18 августа в 22:00 мск.

«Франивердес» в прошлом сезоне стали второй командой Сегунды, благодаря чему завоевали прямую путевку в высшую лигу. Последний раз в Примере команда выступала в сезоне 2022/2023. Тогда хозяева полностью провалились и им пришлось вернуться в Сегунду.

Теперь «Эльче» ждет новая возможность показать себя во всей красе. Правда, играть придется против финалиста Лиги конференций. «Бетис» в прошлом сезоне вышел на новый уровень. В этом году команда сыграет в Лиге Европы. Так что в целом, «бело-зеленые» являются достаточно грозным соперником.

«Бетис» выиграл два последних матча против «Эльче». В пяти играх у «Эльче» только одна победа над севильцами.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Фаворитом букмекеров является «Бетис» — 3.30 и 2.36 соответственно.

Искусственный интеллект полагает, что «Эльче» стартует с победы 1:0.

Трансляция матча

