Эльче — Бетис: прогноз на матч Примеры и ставка за 3.35

18 августа в 1-м туре испанской Примеры по футболу сыграют «Эльче» и «Бетис». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эльче» — «Бетис», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Эльче»

Турнирное положение: по итогам прошлого сезона команда из одноименного города смогла повыситься в классе и теперь сыграет в Примере.

За 42 матча Сегунды «зелено-полосатые» набрали 77 баллов и финишировали вторыми, уступив только на два балла «Леванте».

За это время коллектив из провинции Аликанте смог 59 раз поразить ворота соперника и 34 раза пропустил в свои.

Последние матчи: в товарищеских матчах «бело-зелёные» смогли победить «Эркулес» (1:0), «Альмерию» (1:0), «Хетафе» (2:1) и «Миллуол» (2:1).

Также в спаррингах команда из автономного сообщества Валенсия проиграла «Аль-Аину» (3:4), «Аль-Ахли» (0:2), «Блэкберну» (0:1) и «Эркулесу» (0:2).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

В прошлых официальных встречах «Эльче» победил «Депортиво» (4:0) и «Малагу» (2:0).

Не сыграют: в лазарете находится только Бамбо Диаби.

Состояние команды: в минувшей кампании подопечные Едера Сарабии смогли решить главную задачу, повысились в классе и теперь будут выступать в рамках Примеры.

Конечно, главной задачей «Эльче» на текущий сезон будет остаться и закрепиться в сильнейшем испанском дивизионе. Задача не из легких, но она вполне по силам команде.

«Бетис»

Турнирное положение: севильский коллектив в прошлом сезоне выступил достаточно удачно и будет играть в еврокубках.

В 38 матчах «бетикос» смогли набрать 60 зачетных баллов и стали в итоге шестыми.

За это время команда из Севильи смогла забить 57 мячей, а пропустила всего 50.

Последние матчи: в спаррингах «белые» проиграли «Малаге» (1:3), и «Комо» (2:3), но сыграли вничью с «Ковентри» (1:1).

Также севильцы в товарищеских поединках смогли выиграть у «Сандерленда» (1:0) и «Кордобы» (4:3).

Прошлый сезон «гелиополиты» завершили поражением от «Челси» (1:4) в финале Лиги конференций.

Не сыграют: травмированы Нельсон Деосса, Иско и Икер Лосада.

Состояние команды: минувший сезон нельзя назвать для «Бетиса» неудачным. Подопечные Мануэля Пеллегрини вышли в финал еврокубка, а также смогли пробиться в Лигу Европы этого сезона.

Этим летом «Бетис» смог немного усилиться, поэтому вполне может рассчитывать на то, чтобы побороться за место в зоне Лиги чемпионов. Состав у севильцев добротный.

Статистика для ставок

«Эльче» выиграл 2 последних официальных матча

«Бетис» не смог победить в последних 5 официальных матчах

В последней очной игре в 2023 году «Бетис» победил «Эльче» со счетом 3:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.17. Ничья оценена в 3.35, а победа «Эльче» — в 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.15 и 1.70.

Прогноз: «Бетис» все же считается явным фаворитом встречи и, по идее, должен побеждать.

Ставка: победа «Бетиса» за 2.17.

Прогноз: команды вполне могут пробить тотал и забить три мяча на двоих.

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.15.