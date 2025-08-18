2-й таймЛидс — ЭвертонОнлайн
    «Лидс» — «Эвертон». Онлайн, прямая трансляция
    Гол Гирасси помог «Боруссии» победить «Эссен» в Кубке Германии

    «Эссен» — «Боруссия» Д: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Бундеслига Боруссия Д
    В матче 1/32 финала Кубка Германии «Боруссия» на выезде победила «Эссен» со счетом 1:0.

    Серу Гирасси
    Серу Гирасси

    Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Серу Гирасси на 79-й минуте.

    Футбол. Германия. Кубок
    Эссен — Боруссия Д 0:1
    Голы: 0:1 (71'), 1:1 Диа Саба (10'), 2:1 Фернандо Андраде (58'), 2:2 Эрен Тозлу (пенальти) (88') Эссен: Ахмет Арслан (Torben Musel, 75'), Клаус Гясула (Dominik Martinovic, 86'), Jakob-Karl Gerhard Golz, Michael Schultz, Ramien Safi (Franci Bouebari, 83'), Lucas Brumme (Kelsey Owusu, 75'), Jose-Enrique Rios Alonso (Марвин Обуц, 83'), Kaito Mizuta, Tom Moustier, Tobias Kraulich, Jannik Hofmann Боруссия Д: Грегор Кобель, Ян Коуту, Вальдемар Антон, Рами Бенсебаини, Даниэль Свенссон, Филиппо Мане, Феликс Нмеча, Паскаль Грос (Юлиан Брандт, 63'), Серу Гирасси, Максимилиан Байер (Джоб Беллингем, 63'), Марсель Забитцер (Салих Озкан, 90') Предупреждения: Eder Sarabia (62'), Пабло (45 + 1'), Габри Вейга (45 + 5')

    Благодаря этой победе «Боруссия» смогла пробиться в 1/16 финала Кубка Германии. Ее следующий соперник определится позже.

