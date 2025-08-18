Нико Уильямс — снова герой: «Атлетик» вырвал победу у «Севильи» в голевой феерии

В Бильбао открытие сезона Ла Лиги получилось максимально искристым: «Атлетик» и «Севилья» подарили пять голов, две штанги и бесконечные эмоции. Баски выиграли 3:2, но ключевым сюжетом вечера стал перфоманс Нико Уильямса — гол, две результативные передачи и травма, из-за которой он покинул поле под овации «Сан-Мамес».

Футбол. Испания. Ла Лига Атлетик — Севилья 3:2 Голы: 1:0 Нико Уильямс (пенальти) (36'), 2:0 Мароан Саннади (43'), 2:1 Доди Лукебакио (60'), 2:2 Люсьен Агум (72'), 3:2 Роберт Наварро (81') Атлетик: Унай Симон, Хесус Аресо (Андони Горосабель, 83'), Даниэль Вивиан, Айтор Паредес, Юри Берчиче, Иньиго Руис де Галарета (Микель Весга, 78'), Микель Хаурегисар, Иньяки Уильямс, Алехандро Беренгер (Роберт Наварро, 67'), Нико Уильямс (Alejandro Rego Mora, 83'), Мароан Саннади (Горка Гурусета, 67') Севилья: Эрьян Нюланд, Хосе Анхель Кармона, Кике Салас, Андрес Кастрин (Аднан Янузай, 71'), Хуанлу Санчес, Станис Идумбо-Музамбо (Чидера Эджук, 46'), Джибриль Соу (Исаак Ромеро, 87'), Доди Лукебакио, Люсьен Агум, Неманья Гудель (Маркан, 82'), Акор Адамс Предупреждения: Андрес Кастрин (6'), Люсьен Агум (37')

С первых минут хозяева включили привычный прессинг. «Сан-Мамес» гудел, когда Алекс Беренгер на скорости прорезал фланг и отправил мяч на рывок Нико Уильямсу. Тот ушёл от опеки, но был сбит в штрафной — пенальти.

Нико подошёл к точке уверенно, словно за плечами у него десяток сезонов капитанской практики. Низом, точно в угол, мимо Нюланна — и 1:0. На трибунах поднялась буря, а Уильямс широко раскинул руки, принимая овации. Для «Атлетика» это был важный знак: лидер сразу включился.

Через десять минут Нико вновь устроил пожар. Легко обыграл соперника, прострелил в центр, и начавшийся хаос завершил Мароан Саннади. Молодой хавбек в первом же туре сезона записал на себя гол и попал в объятия партнёров.

2:0 — казалось, что «Севилья» не выдержит. Но уже тогда Унаи Симон успел выручить, а Лукебакио едва не наказал хозяев, когда его кросс, срикошетив от защитника, угодил в перекладину.

Реактивный камбек «Севильи»

После перерыва всё перевернулось. Гости начали активно нагнетать, и первым громом стал выстрел Лукебакио из-за штрафной. Мяч влетел в угол, оставив Симона без шансов. В этот момент «Севилья» почувствовала запах крови.

Вскоре настал черёд Люсьена Агуме. Акор Адамс сбросил ему мяч, и тот влепил из-за пределов штрафной так, что у вратаря даже не было времени на реакцию. 2:2 — и уже появилось ощущение, что поплыли хозяева.

Давление усиливалось: Эджуке накручивал на фланге, Адамс бил в створ, Кармона простреливал, Симон с трудом держался. Несколько минут игра шла в одни ворота, и болельщики хозяев впервые нервно замолкли.

Дебютант Наварро закрывает матч

Когда «Севилья» подбиралась к третьему голу, снова взорвался Нико Уильямс. Уже уставший, прихрамывающий, он прорезал фланг и выкатил передачу под удар Роберту Наварро. Дебютант «Атлетика» не дрогнул: приём, удар в верхний угол — и 3:2. Стадион взорвался, а 21-летний новичок сразу стал героем вечера.

В концовке гости бросили всё в атаку. Даже Нюланн подключался к стандартам. Но Симон и защита, вставшие стеной, не позволили счёту измениться. При этом «Атлетик» потерял сразу двух игроков: Юри Берчиче и Нико Уильямса, которые покинули поле из-за повреждений. Для первого официального матча сезона это, возможно, даже хуже, чем потерять очки.

Но для «Атлетика» это не просто три очка. Команда Вальверде показала характер: выдержала камбек соперника и всё же забрала игру. Нико Уильямс, недавно продливший контракт, в очередной раз подтвердил статус звезды — гол, два ассиста, лидерские функции. Его травма — единственный тревожный момент вечера.

«Севилья» Матиаса Алмейды стартовала с поражения, но не без позитивных нот. Команда сумела оживить матч при 0:2 и вполне могла увезти очки. Лукебакио и Агуме забили отличные голы, Адамс активно боролся впереди. Но оборона и вратарь снова оставили вопросы — дважды позволив одному человеку решить игру.

В итоге получился вечер, который идеально описывает дух Ла Лиги: драма, резкие повороты и эмоции трибун. «Сан-Мамес» видел многое, но каждый раз, когда Нико Уильямс берёт мяч, у басков словно вырастают крылья. И пока он в строю, «Атлетик» будет оставаться командой, которую невозможно списывать со счетов.