Нико Уильямс — снова герой: «Атлетик» вырвал победу у «Севильи» в голевой феерии

С первых минут хозяева включили привычный прессинг. «Сан-Мамес» гудел, когда Алекс Беренгер на скорости прорезал фланг и отправил мяч на рывок Нико Уильямсу. Тот ушёл от опеки, но был сбит в штрафной — пенальти.
Нико подошёл к точке уверенно, словно за плечами у него десяток сезонов капитанской практики. Низом, точно в угол, мимо Нюланна — и 1:0. На трибунах поднялась буря, а Уильямс широко раскинул руки, принимая овации. Для «Атлетика» это был важный знак: лидер сразу включился.
Через десять минут Нико вновь устроил пожар. Легко обыграл соперника, прострелил в центр, и начавшийся хаос завершил Мароан Саннади. Молодой хавбек в первом же туре сезона записал на себя гол и попал в объятия партнёров.
2:0 — казалось, что «Севилья» не выдержит. Но уже тогда Унаи Симон успел выручить, а Лукебакио едва не наказал хозяев, когда его кросс, срикошетив от защитника, угодил в перекладину.
Реактивный камбек «Севильи»
После перерыва всё перевернулось. Гости начали активно нагнетать, и первым громом стал выстрел Лукебакио из-за штрафной. Мяч влетел в угол, оставив Симона без шансов. В этот момент «Севилья» почувствовала запах крови.
Вскоре настал черёд Люсьена Агуме. Акор Адамс сбросил ему мяч, и тот влепил из-за пределов штрафной так, что у вратаря даже не было времени на реакцию. 2:2 — и уже появилось ощущение, что поплыли хозяева.
Давление усиливалось: Эджуке накручивал на фланге, Адамс бил в створ, Кармона простреливал, Симон с трудом держался. Несколько минут игра шла в одни ворота, и болельщики хозяев впервые нервно замолкли.
Дебютант Наварро закрывает матч
Когда «Севилья» подбиралась к третьему голу, снова взорвался Нико Уильямс. Уже уставший, прихрамывающий, он прорезал фланг и выкатил передачу под удар Роберту Наварро. Дебютант «Атлетика» не дрогнул: приём, удар в верхний угол — и 3:2. Стадион взорвался, а 21-летний новичок сразу стал героем вечера.
В концовке гости бросили всё в атаку. Даже Нюланн подключался к стандартам. Но Симон и защита, вставшие стеной, не позволили счёту измениться. При этом «Атлетик» потерял сразу двух игроков: Юри Берчиче и Нико Уильямса, которые покинули поле из-за повреждений. Для первого официального матча сезона это, возможно, даже хуже, чем потерять очки.
Но для «Атлетика» это не просто три очка. Команда Вальверде показала характер: выдержала камбек соперника и всё же забрала игру. Нико Уильямс, недавно продливший контракт, в очередной раз подтвердил статус звезды — гол, два ассиста, лидерские функции. Его травма — единственный тревожный момент вечера.
«Севилья» Матиаса Алмейды стартовала с поражения, но не без позитивных нот. Команда сумела оживить матч при 0:2 и вполне могла увезти очки. Лукебакио и Агуме забили отличные голы, Адамс активно боролся впереди. Но оборона и вратарь снова оставили вопросы — дважды позволив одному человеку решить игру.
В итоге получился вечер, который идеально описывает дух Ла Лиги: драма, резкие повороты и эмоции трибун. «Сан-Мамес» видел многое, но каждый раз, когда Нико Уильямс берёт мяч, у басков словно вырастают крылья. И пока он в строю, «Атлетик» будет оставаться командой, которую невозможно списывать со счетов.