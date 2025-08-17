Федерация футбола Аргентины не против матча против сборной России

В Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) подтвердили, что идея проведения товарищеского матча со сборнойостается в силе, однако в 2025 году это пока невозможно из-за загруженного календаря.

«Мы не отказываемся от идеи взять в разработку проведение товарищеского матча с командой России. Все возможно, но, очевидно, уже не в этом году», — приводит слова представителя AFA «ВсеПроСпорт».

В следующем месяце российская сборная проведет два товарищеских матча: 4 сентября в Москве с Иорданией и 7 сентября на выезде с Катаром. Также в октябре запланированы встречи с Ираном и Боливией, а в ноябре — с Перу и Чили.

С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.