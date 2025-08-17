Колыванов: Семак снова угадал с выходом на замену Соболева

Заслуженный тренер РФпохвалил главного тренера «Зенита»за выход на замену форварда

«Семак опять угадал с заменой. Соболев стал палочкой‑выручалочкой. Он очень здорово вошел в игру: у него был один шанс, и он его использовал. Великолепно разобрался с защитниками.

Эмоций было много. Мы все понимаем, что от "Зенита" ждут большего. Есть игроки топового уровня, они должны становиться лидерами. Когда они будут делать все, что им говорит Семак, то все начнет получаться», — сказал Колыванов в эфире «Матч ТВ».

Соболев появился на поле в середине второго тайма и помог питерскому клубу уйти от поражения в матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2). Сейчас «Зенит» идет девятым с 6 очками, а «Спартак» (5) — 12-й.