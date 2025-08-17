ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Спартак — ЗенитОгненный матч тура в Москве: «Спартак» и «Зенит» устроили шоу в дерби столиц
  • 07:53
    • Хамзат Чимаев новый чемпион UFC в среднем весе
  • 06:55
    • «Атланта Юнайтед» уступила в матче МЛС, несмотря на гол Миранчука
  • 06:15
    • Месси принес победу «Интер Майами» в матче МЛС
  • 05:39
    • Панова в паре с Го вышла в финал турнира в Цинциннати
  • 05:31
    • Алькарас пробился в финал «Мастерса» в Цинциннати
    Колыванов: Семак снова угадал с выходом на замену Соболева

    Заслуженный тренер РФ Игорь Колыванов похвалил главного тренера «Зенита» Сергея Семака за выход на замену форварда Александра Соболева.

    1
    «Семак опять угадал с заменой. Соболев стал палочкой‑выручалочкой. Он очень здорово вошел в игру: у него был один шанс, и он его использовал. Великолепно разобрался с защитниками.

    Эмоций было много. Мы все понимаем, что от "Зенита" ждут большего. Есть игроки топового уровня, они должны становиться лидерами. Когда они будут делать все, что им говорит Семак, то все начнет получаться», — сказал Колыванов в эфире «Матч ТВ».

  • Огненный матч тура в Москве: «Спартак» и «Зенит» устроили шоу в дерби столиц
  • Однозначно, один из самых насыщенных матчей сезона
  • Вчера

    • Соболев появился на поле в середине второго тайма и помог питерскому клубу уйти от поражения в матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2). Сейчас «Зенит» идет девятым с 6 очками, а «Спартак» (5) — 12-й.

  • Московское дерби без победителя?
  • «Динамо» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
  • «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» начнут сезон с ничьей?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
  • «ПСЖ» без проблем победит «Нант»?
  • «Нант» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    6.34
  • Экспресс дня 17 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Челси — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Кудерметова — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Эспаньол — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Йович — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •
