    «Краснодар» «Краснодар» — «Сочи». Онлайн, прямая трансляция
  • 19:57
    • ЦСКА уверенно победил московское «Динамо»
  • 20:38
    • Челестини: Работа — главный фактор нашего успеха
  • 20:29
    • Карпин: Не согласен, что наша игра ожидает желать лучшего
  • 20:26
    • «Арсенал» одолел «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
  • 17:50
    • «Рубин» смог обыграть «Ростов» и поднялся на вторую строчку в РПЛ
    Все новости спорта

    «Аугсбург» обыграл «Галлешер», а «Хольштайн» одолел «Хомбург» в Кубке Германии

    Футбол Кубок Германии Футбол Германии Аугсбург Хольштайн
    Завершились три матча 1-го раунда Кубка Германии.

    «Аугсбург»
    «Аугсбург»

    В одной из встреч «Аугсбург» обыграл «Галлешер» со счетом 2:0.

    В составе гостей голы записали на свой счет Стив Мунье на 52-й минуте и Самуэль Эссенд на 79-й минуте.

    В параллельном матче «Хольштайн» одолел «Хомбург» со счетом 2:0.

    У гостей отличились Джон Толкин на 24-й минуте и Александер Бернхардссон на 90+10-й минуте.

    Футбол. Германия. Кубок
    Homburg — Хольштайн 0:2
    Голы: 0:1 Джон Толкин (24'), 0:2 (90 + 10') Homburg: Нильс Рёзелер, Michael Gelt, Frederik Schumann, Manuel Kober, Frederic Rolf Baum, Oliver Kovacic (Nicolas Jorg, 72'), M.Mendler, Miguel Goncalves (T.Steinmetz, 83'), Minos Gouras (A.Suljic, 72'), Mart Ristl, Tim Littmann (Justin Petermann, 83') Хольштайн: Тимон Мориц Вайнер (Финн-Доминик Порат, 68'), Карл Юханссон, Давид Зец, Джон Толкин, Магнус Кнудсен (Александр Бернхардссон, 67'), Роберт Вагнер, Стивен Скрыбски (Штефан Шваб, 84'), Фил Харрес, Jonas Therkelsen (Kasper Davidsen, 90'), Ivan Nekic, Niklas Niehoff (Йонас Крумрай, 67')

    «Ульм 1846» проиграл «Эльверсбергу» со счетом 0:1.

    Футбол. Германия. Кубок
    Ульм 1846 — Эльверсберг 0:1
    Гол: 0:1 Felix Keidel (73') Ульм 1846: Кристиан Ортаг, Йонатан Майер (Marcel Wenig, 69'), Ян Боллер, Деннис Дрессель, Деннис Чесса (Andre Becker, 77'), Лукас Росер (Niklas Kolle, 77'), Marcel Seegert (Paul Besong, 87'), Max Brandt, Max Scholze, Lukas Mazagg, Aleksandar Kahvic (Niklas Horst Castelle, 69') Эльверсберг: Лассе Гюнтер (Frederik Schmahl, 62'), Лукас Пинкерт, Ян Гиамера, Лукас Петков, Лукаш Поремба (Карло Зиккингер, 62'), Бамбасе Конте, Амара Конде (Лука Шнелльбахер, 46'), Nicolas Kristof, Florian Le Joncour, Younes Ebnoutalib (Felix Keidel, 84'), Tom Zimmerschied (Мануэль Фейл, 90') Предупреждение: Амара Конде (35')

    По итогам противостояний «Аугсбург», «Хольштайн» и «Эльверсберг» прошли в следующий раунд Кубка Германии.

