    «Спартак» — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция
  • 16:43
    • Стали известны стартовые составы на матч между «Спартаком» и «Зенитом»
  • 17:03
    • «Локомотив» впервые в сезоне потерял очки в матче против «Балтики»
  • 16:29
    • «Астон Вилла» и «Ньюкасл Юнайтед» поделили очки в матче АПЛ
  • 10:24
    • Хачанов станет первой ракеткой России после поражения Рублева в Цинциннати
  • 07:45
    • Зверев стал полуфиналистом турнира в Цинциннати
    Талалаев: Мне понравилось, как мы сыграли против лидера

    Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал ничью своей команды в матче против «Локомотива» (1:1) в матче 5-го тура РПЛ.

    Андрей Талалаев
    Андрей Талалаев

    «Я удовлетворен, как играла моя команда, поблагодарил ребят, дал им выходной. Чтобы реализовать такие моменты как у Оффора, нужно, чтобы выработался стереотип. Но когда ты тренируешь его, условно, на школьной площадке, сложно потом реализовать момент в цейтноте на неплохом поле с очень хорошей командой. Разбирать моменты мы будем на тренировке. А если говорить об игре, мне понравилось, как мы сыграли против лидера», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ» после игры.

    «Балтика» продолжает находится в группе лидеров РПЛ, занимая текущую 2-ю строчку с 9 очками в активе.

