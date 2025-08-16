Талалаев: Мне понравилось, как мы сыграли против лидера

Главный тренерпрокомментировал ничью своей команды в матче против «Локомотива» (1:1) в матче 5-го тура РПЛ.

«Я удовлетворен, как играла моя команда, поблагодарил ребят, дал им выходной. Чтобы реализовать такие моменты как у Оффора, нужно, чтобы выработался стереотип. Но когда ты тренируешь его, условно, на школьной площадке, сложно потом реализовать момент в цейтноте на неплохом поле с очень хорошей командой. Разбирать моменты мы будем на тренировке. А если говорить об игре, мне понравилось, как мы сыграли против лидера», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ» после игры.

Календарь и таблица РПЛ

«Балтика» продолжает находится в группе лидеров РПЛ, занимая текущую 2-ю строчку с 9 очками в активе.