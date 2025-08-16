Бруну Фернандеш: Думаю, все еще могу что-то дать «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник и капитанрассказал о причинах отказа от выгодного предложения саудовского клубаэтим летом.

«Я еще не осуществил свои мечты здесь. Думаю, все еще могу что-то дать клубу. Я всегда говорил, что останусь здесь до тех пор, пока клуб будет этого хотеть. Знаю, что это было тяжело для клуба, потому что речь шла о беспрецедентной сумме денег», — приводит слова Фернандеша Sky Sport.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» был готов заплатить манкунианцам около 116 миллионов евро за трансфер португальского полузащитника.

«Манчестер Юнайтед» начнет новый сезон матчем против «Арсенала» 17 августа в 18:30 по московскому времени.