    Бруну Фернандеш: Думаю, все еще могу что-то дать «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о причинах отказа от выгодного предложения саудовского клуба «Аль-Хиляль» этим летом.

    Бруну Фернандеш
    Бруну Фернандеш

    «Я еще не осуществил свои мечты здесь. Думаю, все еще могу что-то дать клубу. Я всегда говорил, что останусь здесь до тех пор, пока клуб будет этого хотеть. Знаю, что это было тяжело для клуба, потому что речь шла о беспрецедентной сумме денег», — приводит слова Фернандеша Sky Sport.

    Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» был готов заплатить манкунианцам около 116 миллионов евро за трансфер португальского полузащитника.

    «Манчестер Юнайтед» начнет новый сезон матчем против «Арсенала» 17 августа в 18:30 по московскому времени.

