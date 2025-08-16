Эдегор будет капитаном «Арсенала» в новом сезоне

Наставник «Арсенала»отметил, чтобудет капитаном команды в новом сезоне. По словам специалиста, большинство футболистов проголосовали именно за 26-летнего игрока.

«Я запросил мнение команды о том, кто должен быть капитаном, и вчера получили результаты. На всех уровнях единогласный выбор пал на Мартина Эдегора. Это ясно показывает, что ребята считают его тем лидером, который может вести команду вперёд, защищать и добиваться побед. В этом нет никаких сомнений», — объяснил тренер на пресс-конференции.

Эдегор выступает за «Арсенал» с 2021 года, его контракт действует до 30 июня 2028-го. В сезоне-2024/25 футболист провел 45 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 12 результативных передач.