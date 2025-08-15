ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоао ВикторКарнавал в ЦСКА. На смену Роше «армейцы» берут Жоао Виктора
  • 07:10
    • Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати
  • 23:31
    • Синнер разгромил Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
  • 00:38
    • «Хиберниан» и «Олимпия» вышли в следующий раунд Лиги конференций
  • 23:58
    • «АЕК» из Ларнаки и «Панатинаикос» вышли в следующий раунд Лиги Европы
  • 23:27
    • «Брага» вышла в раунд плей-офф Лиги Европы
    Все новости спорта

    Мюллер объяснил свой переход в «Ванкувер»

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу MLS Бундеслига Футбол Германии Бавария Трансферы
    Легенда мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер назвал причину переезда в американскую МЛС летом 2025 года.

    Томас Мюллер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томас Мюллер

    «Я так много лет отыграл за "Баварию" в Европе и очень горжусь этим временем, но это было время и для небольшого приключения, но приключение для меня интересно только тогда, когда оно связано с возможностью завоевать титулы.

    Если вы последите за "Ванкувером" в этом сезоне, а также за развитием событий в последние годы, то вы поймёте, что я могу сделать это, не только в текущем году, но и в следующем. Дело не в победах в прошлом, а в завоевании титулов в будущем. Вот что меня мотивирует», — сказал немецкий форвард на пресс-конференции.

  • Не только Майами. Как клубы MLS заманивают звезд в небольшие города
  • «Сан-Диего», «Ванкувер» и «Шарлотт» находят свои козыри в борьбе за топ-игроков
  • Вчера

    • 35-летний футболист покинул «Баварию» в качестве свободного агента и подписал контракт с канадским «Ванкувером» до конца сезона-2025 с возможностью продления. За чемпиона Германии он играл с 2007 года.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одна из команд не сможет забить?
  • «Ливерпуль» — «Борнмут». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Рублев обыграет Алькараса и выйдет в полуфинал «тысячника» в Цинциннати?
  • Рублев — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • «Марсель» начнет с победы новый сезон
  • «Марсель» — «Ренн». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.70
  • Экспресс дня 15 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Рублев — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Марсель — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч Жирона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Штутгарт — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Уфа — Родина
  • Футбол
  • Завтра в 12:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры