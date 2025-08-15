Мюллер объяснил свой переход в «Ванкувер»

Легенда мюнхенской «Баварии»назвал причину переезда в американскую МЛС летом 2025 года.

«Я так много лет отыграл за "Баварию" в Европе и очень горжусь этим временем, но это было время и для небольшого приключения, но приключение для меня интересно только тогда, когда оно связано с возможностью завоевать титулы.

Если вы последите за "Ванкувером" в этом сезоне, а также за развитием событий в последние годы, то вы поймёте, что я могу сделать это, не только в текущем году, но и в следующем. Дело не в победах в прошлом, а в завоевании титулов в будущем. Вот что меня мотивирует», — сказал немецкий форвард на пресс-конференции.

35-летний футболист покинул «Баварию» в качестве свободного агента и подписал контракт с канадским «Ванкувером» до конца сезона-2025 с возможностью продления. За чемпиона Германии он играл с 2007 года.