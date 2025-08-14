ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Николай Комличенко и Максим ОсипенкоВторая сила Азии и худшие команды Южной Америки. С кем сборная России сыграет осенью 2025 года
  • 09:11
    • Калинская обыграла Александрову и вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати
  • 07:01
    • Рублёв пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати
  • 00:11
    • ПСЖ стал обладателем Суперкубка Европы
  • 22:41
    • «Краснодар» забил четыре безответных мяча в ворота «Динамо»
  • 07:23
    • Сафонов опубликовал пост после победы «ПСЖ» в матче за Суперкубок УЕФА
    Луис Энрике: «Тоттенхэм» был сильнее «ПСЖ» и лучше подготовлен

    Наставник «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу команды в матче Суперкубка УЕФА с «Тоттенхэмом» в серии пенальти со счетом 2:2 (4:3 пен.).

    Луис Энрике
    Луис Энрике

    «Я думаю, "Тоттенхэм" провёл очень хороший матч. Они сильнее нас и лучше подготовлены. Ситуация была сложной. Мы смогли бороться до конца матча. Не знаю, справедливо ли это, но это футбол, и мы рады за наших болельщиков.

    Трудно говорить об этом матче. Мы тренировались пять-шесть дней, это невероятно. И все болельщики, которые всегда рядом, независимо от результата, пришли поддержать команду. Для нас очень приятно выиграть этот трофей и вручить его им», — приводит слова Энрике Eurosport.

  • «Лозанна» нанесёт новое поражение казахам?
  • «Астана» — «Лозанна». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • «Шериф» покинет еврокубки после игры с бельгийцами
  • «Шериф» — «Андерлехт». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • «Ростов» сможет исправиться за поражение?
  • «Пари НН» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
    3.45
  • Экспресс дня 14 августа
  • Сегодня в 20:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Астана — Лозанна
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Шериф — Андерлехт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Пари НН — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шахтер — Панатинаикос
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монако — Гавр
  • Футбол
  • Послезавтра в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Хиберниан — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Спарта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Неман — Клаксвик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
