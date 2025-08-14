Луис Энрике: «Тоттенхэм» был сильнее «ПСЖ» и лучше подготовлен

Наставникпрокомментировал победу команды в матче Суперкубка УЕФА св серии пенальти со счетом 2:2 (4:3 пен.).

«Я думаю, "Тоттенхэм" провёл очень хороший матч. Они сильнее нас и лучше подготовлены. Ситуация была сложной. Мы смогли бороться до конца матча. Не знаю, справедливо ли это, но это футбол, и мы рады за наших болельщиков.

Трудно говорить об этом матче. Мы тренировались пять-шесть дней, это невероятно. И все болельщики, которые всегда рядом, независимо от результата, пришли поддержать команду. Для нас очень приятно выиграть этот трофей и вручить его им», — приводит слова Энрике Eurosport.