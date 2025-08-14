«Бешикташ» победил «Сент-Патрикс» в квалификации ЛК, «Ракув» выбил «Маккаби»

«Бешикташ» Фото: globallookpress.com
В одном из поединков «Лугано» на выезде победил словенский «Целе» со счетом 4:2.
В первой игре «Целе» победил со счетом 5:0, поэтому пробилась в следующий раунд, где сыграет с победителем пары «Баник» — «Аустрия».
Футбол. Лига конференций. Квалификация
Целе — Лугано 2:4
Голы: 0:1 Анто Гргич (пенальти) (13'), 1:1 Франко Ковачевич (22'), 2:1 Марио Квесич (66'), 2:2 Антониос Пападопулос (69'), 2:3 Ренато Штеффен (81'), 2:4 Эгзиян Алиоски (пенальти) (84') Целе: Жан-Лук Лебан, Хуанхо Ньето (Papa Daniel, 71'), Дамьян Вуклисевич, Артемиюс Тутишкинас, Марк Забуковник, Жан Карничник (Matija Boben, 71'), Марио Квесич (Darko Hrka, 82'), Франко Ковачевич, Милот Авдили, Никита Иосифов (Ivica Vidovic, 78'), Danijel Sturm (Anomnachi Chinasa Chidi, 78') Лугано: Амир Саипи, Эгзиян Алиоски, Айман Эль-Вафи, Антониос Пападопулос, Анто Гргич, Ренато Штеффен, Elias Pihlstrom (Уран Бислими, 65'), Георгиос Куциас (Кевин Бехренс, 78'), Damian Kelvin (Закари Бро-Гийяр, 46'), Mohamad Belhadj Mahmoud (Хишам Маю, 65'), Alexandre Duville-Parsemain (Даниэль Дос Сантос, 55')
В параллельной игре турецкий «Бешикташ» выиграл у ирландского «Сент-Патрикса» со счетом 3:2.
В первой игре турки тоже победили со счетом 4:1 и теперь за выход в групповой этап Лиги конференций сыграют с «Лозанной».
Футбол. Лига конференций. Квалификация
Бешикташ — Сент-Патрикс 3:2
Голы: 0:1 Conor Carty (пенальти) (3'), 0:2 Ryan McLaughlin (34'), 1:2 Демир Тыкназ (43'), 2:2 Тэмми Абрахам (49'), 3:2 Жоау Мариу (79') Бешикташ: Мерт Гюнок, Йонас Свенссон, Габриэл Паулиста, Эмирхан Топчу, Давид Юрасек (Феликс Удуохай, 46'), Демир Тыкназ, Оркун Кёкчю (Жоау Мариу, 64'), Рафаэл Силва, Милот Рашица, Тэмми Абрахам (Мустафа Хекимоглу, 64'), Keny Arroyo (Эрнест Мучи, 46') Сент-Патрикс: Аксель Сьоберг, Джейк Мулрани (Chris Forrester, 67'), Conor Carty (Mason Melia, 56'), Kian Leavy (Симон Пауэр, 56'), Al Amin Kazeem, Barry Baggley, Darren Robinson (Jamie Lennon, 56'), Luke Turner, Joe Redmond, Ryan McLaughlin, Joseph Anang
И в еще одной игре польский «Ракув» на выезде переиграл израильский «Маккаби» из Хайфы с результатом 2:0.
В первом матче «Маккаби» победил со счетом 1:0, но дальше прошел «Ракув», где теперь сыграет с болгарской «Ардой».
Футбол. Лига конференций. Квалификация
Маккаби Хф — Ракув 0:2
Голы: 0:1 Петер Барат (45 + 1'), 0:2 Мохамед Ламин Диаби (пенальти) (76') Маккаби Хф: Георгий Ермаков, Йелле Батай (Guy Melamed, 88'), Абдулайе Сек, Пьер Корню (Kenneth Saief, 78'), Гони Наор (Лиор Каса, 78'), Долев Хазиза (Али Мохамед, 78'), Эйтан Азулай, Джёрдже Йованович (Iyad Khalaili, 60'), Lisav Naif Eissat, Shon Goldberg, Trivante Vincent Stewart Ракув: Кацпер Трелёвски, Стратос Сварнас, Зоран Арсенич, Богдан Раковицан, Томаш Пенько (Jesus Diaz, 86'), Петер Барат (Кароль Струски, 90'), Фран Тудор, Patryk Makuch (Мохамед Ламин Диаби, 58'), Michael Ameyaw (Адриану Каштаньейра, 86'), Erick Otieno, Oskar Repka