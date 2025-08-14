ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Николай Комличенко и Максим ОсипенкоВторая сила Азии и худшие команды Южной Америки. С кем сборная России сыграет осенью 2025 года
  • 13:05
    • В «Истанбул Башакшехир» объяснили задержку перевода средств ЦСКА за трансфер Файзуллаева
  • 11:29
    • Карпин высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ
  • 10:27
    • Кордоба высказался о возможном уходе из «Краснодара»
  • 15:52
    • «Зенит» и «Сьон» вновь проведут товарищеский матч в Санкт-Петербурге
  • 13:49
    • «СЭ»: Роберто Манчини может возглавить «Спартак»
    Все новости спорта

    Источник: Стала известна сумма трансфера Комана из «Баварии» в «Аль-Наср»

    Полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман близок к переходу в саудовский клуб «Аль-Наср», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

    Кингсли Коман
    Кингсли Коман

    Стороны договорились о контракте длительностью до 2028 года. Саудовский клуб готов заплатить за 29-летнего француза около 35 миллионов евро, включая бонусы. По условиям соглашения, Коман будет получать зарплату до 20-25 миллионов евро в год.

    Коман выступает за «Баварию» с лета 2017 года, сыграл за клуб 339 матчей во всех турнирах, забив 72 гола и сделав 71 результативную передачу. В прошедшем сезоне футболист выходил в основном составе, провел 45 матчей и отметился девятью голами.

