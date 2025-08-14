Источник: Стала известна сумма трансфера Комана из «Баварии» в «Аль-Наср»

Полузащитник мюнхенскойблизок к переходу в саудовский клуб, сообщает журналист

Стороны договорились о контракте длительностью до 2028 года. Саудовский клуб готов заплатить за 29-летнего француза около 35 миллионов евро, включая бонусы. По условиям соглашения, Коман будет получать зарплату до 20-25 миллионов евро в год.

Коман выступает за «Баварию» с лета 2017 года, сыграл за клуб 339 матчей во всех турнирах, забив 72 гола и сделав 71 результативную передачу. В прошедшем сезоне футболист выходил в основном составе, провел 45 матчей и отметился девятью голами.