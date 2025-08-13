Голы Батракова и Воробьева принесли «Локомотиву» победу над «Балтикой»

Московскийодержал победу над калининградскойв матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ со счетом 2:0.

Первый гол был забит на 23-й минуте: Алексей Батраков реализовал назначенный пенальти после того, как Амир Мохаммад совершил фол на Зелимхане Бакаеве.

Во второй дополнительное время, на 90+8-й минуте, отличился Дмитрий Воробьев с передачи Александра Руденко.

Футбол. Россия. Кубок. Группа D Локомотив — Балтика 2:0 Голы: 1:0 Алексей Батраков (пенальти) (23'), : (55'), 2:0 Дмитрий Воробьёв (90+8') Локомотив: Илья Лантратов, Ньямси Жерзино, Егор Погостнов, Лукас Фассон (Александр Сильянов, 46'), Максим Ненахов, Кристиан Рамирес (Никита Салтыков, 78'), Дмитрий Баринов, Артём Карпукас (Myalkovskiy R., 71'), Зелимхан Бакаев (Александр Руденко, 62'), Алексей Батраков, Николай Комличенко (Дмитрий Воробьёв, 62') Балтика: Иван Кукушкин, Диего Луна, Натан Гассама (Obonin K., 61'), Александр Филин, Юрий Ковалёв, Николай Титков (Максим Петров, 39'), Даниил Павлович Уткин (Владислав Саусь, 68'), Амир Мохаммад (Мингиян Бевеев, 39'), Тентон Йенне, Belikov I., Offor C. (Илья Стефанович, 61')

После этой победы «Локомотив» набрал три очка и занимает третье место в группе D. В то время как «Балтика» остается без очков на четвертой позиции.

В следующем, 3-м туре группы D, «Локомотив» на своем поле встретится с тольяттинским «Акроном» 28 августа. «Балтика» сыграет накануне, 27 августа, дома с ЦСКА.