    Азерсун Арена «Карабах» — «Шкендия». Онлайн, прямая трансляция
  • 20:29
    • «Зенит» разгромил «Рубин»
  • 18:49
    • Джек Грилиш перешел в «Эвертон» на правах аренды
  • 18:35
    • «Акрон» оказался сильнее ЦСКА в серии пенальти
  • 18:30
    • Бландизи перешел в СКА
  • 17:58
    • Суперкомпьютер Opta назвал фаворита в новом сезоне Ла Лиги
    Слот: Если ты стал чемпионом, каждый изо всех сил будет стремиться тебя обыграть

    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот после поражения от «Кристал Пэлас» в Суперкубке Англии высказался о настрое команд на игры с его командой.

    Арне Слот
    Арне Слот

    «Кристал Пэлас занял 12-е место в прошлом сезоне — это очень хорошая команда, в конце предыдущего чемпионата они так здорово играли, что, возможно, заслужили занять и более высокую строчку в турнирной таблице.

    Но если 12-я команда чемпионата способна создать вам такие трудности, то нужно понимать, что вас ждёт в Премьер-лиге, соперники это осознают. Те, кто играют в этом чемпионате дольше, могут подтвердить, что если ты стал чемпионом, носишь футболку "Ливерпуля", то каждый изо всех сил будет стремиться тебя обыграть, мы должны быть к этому готовы в большей степени, чем в этом матче», — приводит слова Слота официальный сайт мерсисайдцев.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Напомним, что «Ливерпуль» стал чемпионом Англии по итогам прошлого сезона.

