Слот: Если ты стал чемпионом, каждый изо всех сил будет стремиться тебя обыграть

Главный тренерпосле поражения отв Суперкубке Англии высказался о настрое команд на игры с его командой.

«Кристал Пэлас занял 12-е место в прошлом сезоне — это очень хорошая команда, в конце предыдущего чемпионата они так здорово играли, что, возможно, заслужили занять и более высокую строчку в турнирной таблице.

Но если 12-я команда чемпионата способна создать вам такие трудности, то нужно понимать, что вас ждёт в Премьер-лиге, соперники это осознают. Те, кто играют в этом чемпионате дольше, могут подтвердить, что если ты стал чемпионом, носишь футболку "Ливерпуля", то каждый изо всех сил будет стремиться тебя обыграть, мы должны быть к этому готовы в большей степени, чем в этом матче», — приводит слова Слота официальный сайт мерсисайдцев.

Напомним, что «Ливерпуль» стал чемпионом Англии по итогам прошлого сезона.