    Александр Шовковский «Динамо» Киев«Пафос» — «Динамо» Киев. Онлайн, прямая трансляция
    «Карабах» вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов

    «Карабах» — «Шкендия»: счет матча 5:1, обзор голов

    «Карабах» в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов разгромил «Шкендию» со счетом 5:1.

    Турал Байрамов
    Турал Байрамов

    Чемпионы Северной Македонии на 10-й минуте открыли счет усилиями Фабриса Тамбы на 10-й минуте. Затем «Карабах» восстановил равновесие благодаря автоголу Клисмана Цаке на 16-й минуте. Далее забивали исключительно игроки команды из Азербайджана — отличились Кади Боржес (18'), Нериман Ахундзаде (33'), Марко Янкович (35') и Леандру Андраде (59').

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Карабах — Шкендия 5:1
    Голы: 0:1 Fabrice Tamba (10'), 1:1 Klisman Cake (автогол) (16'), 2:1 Кади Малиновски (18'), 3:1 Нериман Ахундзаде (33'), 4:1 Марко Янкович (пенальти) (35'), 5:1 Леандру Андраде (59') Карабах: Матеуш Кохальски, Матеус Силва (Dani Bolt, 63'), Бахлул Мустафазаде (Сами Ммаэ, 63'), Кевин Медина, Элвин Джафаргулиев, Марко Янкович, Леандру Андраде (Hikmat Cabrayilzada, 78'), Нериман Ахундзаде (Муса Гурбанлы, 70'), Абделла Зубир, Pedro Bicalho (Крис Куаку, 63'), Kady Шкендия: Бабукарр Гайе, Liridon Latifi (Adamu Alhassan, 46'), Арбин Зейнулай (Lorik Kaba, 84'), Бесарт Ибраими (Fiton Ademi, 63'), Fabrice Tamba (Florent Ramadani, 75'), Kamer Qaka (Endrit Krasniqi, 46'), Reshat Ramadani, Ronaldo Webster, Klisman Cake, Imran Fetai, Aleksander Trumci Предупреждения: Kamer Qaka (35'), Adamu Alhassan (48')

    «Карабах» выиграл противостояние с общим счетом 6:1 и вышел в раунд плей-офф отборочной стадии Лиги чемпионов, где сыграет против победителя пары «Ференцварош» — «Лудогорец».

