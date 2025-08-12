«Ференцварош» уверенно прошел «Лудогорец» в квалификации Лиги чемпионов

«Ференцварош» Фото: globallookpress.com
Автором дубля в этой игре смог стать Барнабаш Варга, еще одно взятие ворот на счету Габора Салаи.
Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
Ференцварош — Лудогорец 3:0
Голы: 1:0 Барнабаш Варга (38'), 2:0 Барнабаш Варга (79'), 3:0 Габор Шалай (86') Ференцварош: Денеш Дибуш, Стефан Гартенманн, Габор Шалай, Чебраил Макрецкис, Alex Laszlo Toth, Бенце Этвёш (Jonathan Levi, 88'), Габи Каниховски (Кристоффер Закариассен, 88'), Ленни Жозеф (Жомбор Грубер, 75'), Барнабаш Варга (Хабиб Майга, 80'), Toon Raemaekers, Callum O'Dowda Лудогорец: Хендрик Бонманн, Антон Недялков, Эдвин Куртулуш, Оливье Вердон, Сон (Станислав Иванов, 82'), Ивайло Чочев, Дерой Дуарте, Филип Калоч (Петар Станич, 64'), Кайо Видал, Eric Bille (Бернард Текпетей, 82'), Marcus Erick (Мунир Шуиар, 64') Предупреждения: Эдвин Куртулуш (45'), Филип Калоч (61'), Мунир Шуиар (70'), Alex Toth (90'), Хабиб Майга (90 + 4')
«Ференцварош» теперь сыграет против «Карабаха» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а «Лудогорец» проведет матч квалификации Лиги Европы.