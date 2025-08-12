2-й таймКарабах — ШкендияОнлайн
    Азерсун Арена «Карабах» — «Шкендия». Онлайн, прямая трансляция
    Белоус раскритиковал работу Станковича в «Спартаке»

    Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус высказался о работе Деяна Станковича в московском «Спартаке».

    Деян Станкович
    Деян Станкович

    «Время Станковича в "Спартаке" толком и не наступало. Я не знаю, как руководство клуба выбирает таких тренеров! По каким критериям? Это же катастрофа! Это говорит о том, что в "Спартаке" нет вертикали власти и генеральный менеджер не управляет тренерским штабом — они сами по себе. Это легко исправить благодаря жесткой системе штрафов в клубе. Поведение тренерского штаба просто позорит "Спартак". Мы вспоминаем "Спартак" Старостина, Бескова и Романцева. А это что такое?

    На сегодняшний момент вся эта недисциплинированность передается футболистам, отсюда красные карточки. Руководству клуба нужно задуматься: в рукаве должно быть несколько кандидатур на замену этому тренерскому штабу. "Спартаку" поможет только отставка Станковича. Уже прошло межсезонье и четыре тура — с этим тренерским штабом все понятно. Были куплены футболисты очень хорошего уровня, но команды просто нет. "Зенит" шесть раз подряд становился чемпионом и в прошлом сезоне взял серебро, поэтому у тренерского штаба огромный кредит доверия. Однако у Станковича с его тренерским штабом в "Спартаке" его попросту нет», — приводит слова Белоуса «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» набрал 4 очка после 4-х туров и занимает 11-е место в турнирной таблице. Следующий матч в РПЛ «красно-белые» сыграют против «Зенита» на своем поле 16 августа.

