«Акрон» — ЦСКА. Онлайн, прямая трансляция

Во вторник, 12 августа, состоится матч кубка России, в котором «Акрон» примет ЦСКА. Начало игры — в 16:15 мск. За ходом встречи можно следить в нашей онлайн-трансляции.

Футбол. Россия. Кубок. Группа D Акрон — ЦСКА 0:0 Акрон: Александр Васютин, Родриго Эсковаль, Йонуц Неделчару, Солтмурад Бакаев, Максим Кузьмин, Константин Марадишвили, Беншимол, Dmitriev A., Bazilevskiy N., Popenkov D., Shershov N. ЦСКА: Владислав Тороп, Джамалутдин Абдулкадыров, Михаил Рядно, Bandikyan A., Матвей Кисляк, Матвей Лукин, Адольфо Гайч, Секу Койта, Матеус Алвес, Тамерлан Мусаев, Verde L.

Ход матча

22' Папенков заигрался, Койта активно сыграл при отборе, начал контратаку и отдал передачу на Алвеса. Алвес пробилс близкой дистанции и попал прямо во вратаря.

21' Молодой вратарь «армейцев» не стеснется играть высоко за площадью штрафной, не первый раз.

19' Басилевский активно сыграл при отборе мяча. Отдал передачу на Беншимола, пытался накрутить Лукина , но не повёлся на активные действия нападающего.

18' Фол. ЦСКА не стесняется фолить на своей половине поля, примерно таже позиция что и в прошлом штрафном.

17' Фол на Кисляке на половине поля ЦСКА. По ногам досталось полузащитнику «армейцев».

16' Мусаев пробил после подачи Лионеля Верде. После серии отскоков мяч достался нападающему и тот пробил как смог.

15' Перехват Алвеса приводит к первому угловому у ворот «Акрона».

14' ЦСКА в атаке. С фланга смещался Секу Койта. Попытка сделать точный кросс на дальную штангу не получилась. Тамерлан Мусаев немного не дотянулся.

11' Фол. Арсений Дмитриев укрывал мяч рядом с бровкой на половине поля ЦСКА. Михаил Рядно сыграл не аккуратно, подтолкнул игрока «Акрона» в спину.

10' ЦСКА с мячом, продолжают после очередного аута атаку. Команда Тедеева играет в схеме 4-5-1. У «армейцев» активно проводит начало матча Лионель Верде.

7' Тамералн Мусаев после контакта с Марадишвили теряет мяч. Мяч подобрал полузащитник «армецев» и прилично пробежал до штрафной хозяев поля, удар пришёлся в стенку из игроков. Мяч ушёл в аут.

5' ЦСКА, как и ожидалось, пытаются отнять матч и играть первым номером. В тоже время «Акрон» не отходит в глухую оборону, пытаются высоко прессинговать Самарцы.

3' ЦСКА вышел с почти резервным составом. Первая игра в основе для Лионель Верде. Также отсутствуют: Акинфеев, Дивеев, Обляков, Круговой, Мойзес.

2' ЦСКА активно начинает матч с высокого прессинга, в уже привычной для «армейцев» манере.

1' Первый фол ЦСКА. Алвес сфолил.

1' В Самаре не сильный дождь, но погода игре не помеха.

1' Ну что, поехали! Начинаем первый матч очередного тура Кубка России.

Перед матчем

16:12 Команды вот-вот начнут матч. Игроки и арбитры выходят из под трибунного помещения.

16:05 Константин Марадишвили впервые выйдет в составе новой команды. Что интересно, дебют пришёлся на матч против бывшей команды. Константин является воспитанником «красно-синих».

16:00 У «армейцев» в лазарете уже несколько игроков. Опорник Родриго Вильягра выбыл из-за травмы колена, форварды Артём Шуманский и Алеррандро — с мышечными проблемами.

15:45 Вашему вниманию судьи сегодняшней встречи. Судья: Павел Шадыханов (Москва). Ассистенты судьи: Максим Гаврилин (Владимир), Игорь Демешко (Москва). Резервный судья: Кирилл Силантьев (Самара).

15:40 Совсем скоро клубы встретятся вновь, уже в рамках Российской Премьер-лиги. 24 августа на «ВЭБ арене» состоится матч 6 тура чемпионата России по футболу.

Стартовые составы

«Акрон»: Васютин; Эсковаль, Неделчару, Шершов, Попенков; Марадишвили, Базилевский, Кузьмин; Дмитриев, Беншимол, Бакаев. Стартовый состав

ЦСКА: Тороп; Гайич, Лукин, Абдулкадыров, Рядно; Верде, Бандикян, Кисляк; Койта, Алвес, Мусаев.

15:20 Напомним, что в Кубке России 2022/23 «Акрон» сенсационно дошёл до финала пути регионов, пройдя на своём пути московские «Спартак», «Локомотив» и «Динамо», проиграв на первом этапе финала пути регионов «Краснодару» по пенальти (4:2).

ЦСКА

«Армейцы» на высокой ноте завершили прошлый сезон, заняв 3 место по итогу турнира. Команда под руководством Николича достигла высокого результата, это вселяет надежду в болельщиков на чемпионство, тем более клуб показывает комбинационный атакующий стиль, с приходом нового тренера Фабио Челестини.

Москвичи уже успели выиграть Суперкубок России, обыграв «Краснодар» — 1:0. В РПЛ «красно-синие» поделили очки с «Оренбургом» — 0:0, сыграли вничью с «Зенитом» — 1:1, при этом обыграли «Ахмат» и «Рубин» — 2:1 и 5:1.

В кубках России ЦСКА традиционно является одним из фаворитов. Обладатели «FONBET» кубка России прошлого сезона попытаются повтроить успех. Если это удастся сделать, то «красно-синие» обгонят «железнодорожников». Пока что у обоих клубов по девять титулов. В этом сезоне ЦСКА обыграл «Локомотив» в первом туре кубка России — 2:1.

«Акрон»

Недавние триумфаторы кубка России здорово смотрятся в нынешнем сезоне. Команда под руководством Заура Тедеева набрала ход и кажется не собирается сбавлять. Прошлый сезон клуб может записать на свой счёт, команда разместилась в середине турнирной таблицы на девятой строчке.

В чемпионате страны волжане провели уже четыре встречи, в которых поделили очки с «Крыльями Советов» — 1:1, «Спартаком» — 1:1, при этом обыграли «Сочи» «Локомотив» 4:0. Кроме того, в стартовом туре FONBET Кубка России «красно-чёрные» вырвали победу у «Балтики» — 2:1.

Последний матч тольятинцы провели в Махачкалинского «Динамо». Встреча закончилась со счётом 1:1. Голом, в концовке матча, отметился легионер клуба Жилсон Тавариш. В этом сезоне у игрока из Кабо—Верде 3 мяча в 4 встречах.

Личные встречи

У команд пока что небогатая история встреч. Всего клубы встречались дважды, оба матча прошли в рамках «РПЛ». Встречи закончились в пользу «красно-синих» — 2:1, 4:0.

