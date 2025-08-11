ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Сычев: «Зенит» в матче со «Спартаком» будет выкладываться на 200%

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Зенит
    Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев высказался про матч 5-го тура РПЛ. Друг с другом сыграют московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит».

    Тренер «Зенита» Сергей Семак
    Тренер «Зенита» Сергей Семак

    «Все понимают, что будет супердерби. Колоссальная значимость. Будет интересно посмотреть, кто в каком состоянии подойдёт. Думаю, по матчу с "Ахматом" "Зенит" всё‑таки хотел победить малой кровью и к матчу со "Спартаком" подойдёт совсем в другом настрое и состоянии.

    Сергей Богданович найдёт нужные слова, и мы увидим совершенно другой "Зенит", который будет выкладываться на 200%», — сказал Сычев в эфире «Матч ТВ».

    Встреча состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве 16 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

    Красно-белые с 4 очками располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ. У питерской команды 5 баллов и 8-е место.

