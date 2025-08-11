Сычев: «Зенит» в матче со «Спартаком» будет выкладываться на 200%

Бывший футболист сборной Россиивысказался про матч 5-го тура РПЛ. Друг с другом сыграют московскийи санкт-петербургский

«Все понимают, что будет супердерби. Колоссальная значимость. Будет интересно посмотреть, кто в каком состоянии подойдёт. Думаю, по матчу с "Ахматом" "Зенит" всё‑таки хотел победить малой кровью и к матчу со "Спартаком" подойдёт совсем в другом настрое и состоянии.

Сергей Богданович найдёт нужные слова, и мы увидим совершенно другой "Зенит", который будет выкладываться на 200%», — сказал Сычев в эфире «Матч ТВ».

Встреча состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве 16 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

Красно-белые с 4 очками располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ. У питерской команды 5 баллов и 8-е место.