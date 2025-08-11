ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Георгий ЧерданцевГеоргий Черданцев: Комментировать любую встречу «Спартака» и «Зенита» — это расстрел
  • 07:25
    • Хачанов пробился в третий круг «Мастерса» в Цинциннати
  • 00:00
    • Дубли Лопеса и Ямаля принесли «Барселоне» крупную победу над «Комо»
  • 19:24
    • «Кристал Пэлас» выиграл Суперкубок Англии в матче с «Ливерпулем»
  • 00:06
    • Алькарас не без труда вышел в третий круг турнира в Цинциннати
  • 22:32
    • «Ростов» в большинстве переиграл «Пари НН»
    Суперкомпьютер обновил шансы команд на победу в РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Локомотив Краснодар Зенит Динамо Спартак Акрон Ахмат Балтика Динамо-Махачкала Крылья Советов Оренбург Нижний Новгород Ростов Рубин Сочи
    Статистический портал Opta Sport представил новый вариант прогноза на победителя РПЛ после окончания всех матчей 4-го тура.

    Фабио Челестини — тренер ЦСКА
    Фабио Челестини — тренер ЦСКА

    Шансы клубов РПЛ на чемпионский титул:
    • ПФК ЦСКА (Москва) — 25,0%;
    • «Локомотив» (Москва) — 24,2%;
    • «Зенит» (Санкт-Петербург) — 21,2%;
    • «Краснодар» (Краснодар) — 19,6%;
    • «Динамо» (Москва) — 3,7%;
    • «Спартак» (Москва) — 2,9%;
    • «Рубин» (Казань) — 1,2%;
    • «Балтика» (Калинингад) — 0,9%;
    • «Акрон» (Тольятти) — 0,3%;
    • «Крылья Советов» (Самара) — 0,3%;
    • «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0,2%.

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент единоличным лидером в таблице РПЛ является «Локомотив», набравший 12 очков. В матче 4-го тура он на своем поле обыграл «Спартак» (4:2).

