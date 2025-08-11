Суперкомпьютер обновил шансы команд на победу в РПЛ

Фабио Челестини — тренер ЦСКА Фото: globallookpress.com
Шансы клубов РПЛ на чемпионский титул:
- ПФК ЦСКА (Москва) — 25,0%;
- «Локомотив» (Москва) — 24,2%;
- «Зенит» (Санкт-Петербург) — 21,2%;
- «Краснодар» (Краснодар) — 19,6%;
- «Динамо» (Москва) — 3,7%;
- «Спартак» (Москва) — 2,9%;
- «Рубин» (Казань) — 1,2%;
- «Балтика» (Калинингад) — 0,9%;
- «Акрон» (Тольятти) — 0,3%;
- «Крылья Советов» (Самара) — 0,3%;
- «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0,2%.
В настоящий момент единоличным лидером в таблице РПЛ является «Локомотив», набравший 12 очков. В матче 4-го тура он на своем поле обыграл «Спартак» (4:2).