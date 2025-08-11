Суперкомпьютер обновил шансы команд на победу в РПЛ

Статистический портал Opta Sport представил новый вариант прогноза на победителя РПЛ после окончания всех матчей 4-го тура.

Шансы клубов РПЛ на чемпионский титул: ПФК ЦСКА (Москва) — 25,0%;

«Локомотив» (Москва) — 24,2%;

«Зенит» (Санкт-Петербург) — 21,2%;

«Краснодар» (Краснодар) — 19,6%;

«Динамо» (Москва) — 3,7%;

«Спартак» (Москва) — 2,9%;

«Рубин» (Казань) — 1,2%;

«Балтика» (Калинингад) — 0,9%;

«Акрон» (Тольятти) — 0,3%;

«Крылья Советов» (Самара) — 0,3%;

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0,2%.

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент единоличным лидером в таблице РПЛ является «Локомотив», набравший 12 очков. В матче 4-го тура он на своем поле обыграл «Спартак» (4:2).