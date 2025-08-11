«Роме» нужен Маккенни

проявляет интерес к полузащитникув преддверии летнего трансферного окна, сообщает Tuttosport.

Как уточняет источник, переговоры о продлении контракта 26-летнего американца с «Ювентусом» до 2028 года идут медленно, но не зашли в тупик. При этом официальных предложений по Маккенни пока не поступало.

Помимо «Ромы», интерес к игроку проявляют клубы из Бундеслиги, Английской Премьер-Лиги и турецкой Суперлиги.

В сезоне-2024/25 Маккенни провел 48 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Его нынешний контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.