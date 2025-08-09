«Лидс» и «Милан» сыграли вничью в товарищеском матче

Сантьяго Хименес — игрок «Милана» Фото: globallookpress.com
У «россонери» единственный гол забил Сантьяго Хименес на 31-й минуте.
«Лидс» сумел сравнять счет на 67-й минуте благодаря точному удару Антона Стаха.
Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
Лидс — Милан 1:1
Голы: 0:1 Сантьяго Хименес (31'), 1:1 Антон Стах (67') Лидс: Лукас Перри (Карл Дарлоу, 46'), Джо Родон, Паскаль Стрёйк (Яка Бийол, 75'), Исаак Шмидт (Сэм Байрэм, 67'), Габриэль Гудмундссон (Джек Харрисон, 75'), Антон Стах (Harry Gray, 89'), Этан Ампаду (Илия Груев, 67'), Даниэль Джеймс (Бренден Ааронсон, 66'), Жоэль Пироэ (Лукас Нмеча, 66'), Вильфред Ньонто (Ларджи Рамазани, 75'), Ао Танака Милан: Пьетро Терраччиано (Лоренцо Торриани, 69'), Первис Эступинан, Страхиня Павлович (Малик Тшау, 83'), Юнус Муса (Andrei Coubis, 46'), Самуэль Чуквезе (Алексис Салемакерс, 83'), Маттео Габбиа, Ноа Окафор, Сантьяго Хименес (Diego Sia, 61'), Emanuele Sala (Самуэле Риччи, 83'), Ардон Ясари (Victor Eletu, 61'), Vittorio Magni (Филиппо Терраччано, 86') Предупреждение: Антон Стах (59')
В следующем матче «Лидс» сыграет против «Эвертона» 18-го августа, а «Милан» встретится с «Челси» 10-го числа.