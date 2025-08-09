2-й таймЛокомотив — СпартакОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пабло Солари«Локомотив» — «Спартак». Онлайн, прямая трансляция
  • 17:04
    • «Локомотив» — «Спартак»: стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ
  • 19:23
    • «Лидс» и «Милан» сыграли вничью в товарищеском матче
  • 17:54
    • ЦСКА забил пять мячей в ворота «Рубина» и разгромил соперника
  • 17:11
    • «Челябинск» дома переиграл «Волгу»
  • 17:08
    • «Манчестер Юнайтед» и «Фиорентина» завершили вничью товарищеский матч
    Все новости спорта

    «Лидс» и «Милан» сыграли вничью в товарищеском матче

    «Лидс» — «Милан»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Футбол Англии Лидс Футбол Италии Милан
    «Лидс» сыграл вничью с «Миланом» (1:1) в рамках контрольного противостояния.

    Сантьяго Хименес — игрок «Милана»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сантьяго Хименес — игрок «Милана»

    У «россонери» единственный гол забил Сантьяго Хименес на 31-й минуте.

    «Лидс» сумел сравнять счет на 67-й минуте благодаря точному удару Антона Стаха.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Лидс — Милан 1:1
    Голы: 0:1 Сантьяго Хименес (31'), 1:1 Антон Стах (67') Лидс: Лукас Перри (Карл Дарлоу, 46'), Джо Родон, Паскаль Стрёйк (Яка Бийол, 75'), Исаак Шмидт (Сэм Байрэм, 67'), Габриэль Гудмундссон (Джек Харрисон, 75'), Антон Стах (Harry Gray, 89'), Этан Ампаду (Илия Груев, 67'), Даниэль Джеймс (Бренден Ааронсон, 66'), Жоэль Пироэ (Лукас Нмеча, 66'), Вильфред Ньонто (Ларджи Рамазани, 75'), Ао Танака Милан: Пьетро Терраччиано (Лоренцо Торриани, 69'), Первис Эступинан, Страхиня Павлович (Малик Тшау, 83'), Юнус Муса (Andrei Coubis, 46'), Самуэль Чуквезе (Алексис Салемакерс, 83'), Маттео Габбиа, Ноа Окафор, Сантьяго Хименес (Diego Sia, 61'), Emanuele Sala (Самуэле Риччи, 83'), Ардон Ясари (Victor Eletu, 61'), Vittorio Magni (Филиппо Терраччано, 86') Предупреждение: Антон Стах (59')

    В следующем матче «Лидс» сыграет против «Эвертона» 18-го августа, а «Милан» встретится с «Челси» 10-го числа.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Красно-белые» доставят «железнодорожникам» проблемы?
  • «Локомотив» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • «Ахмат» с полководцем Черчесовым пойдет в атаку
  • «Ахмат» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Казанцы дадут бой армейцам в Москве?
  • ЦСКА — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.49
  • Экспресс дня 9 августа
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Палермо — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ростов — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Барселона — Комо
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Аякс — Телстар
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Комесана — Дардери
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры