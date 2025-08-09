«Балтика» и «Крылья Советов» не выявили победителя в матче РПЛ

Матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги междузавершился вничью со счётом 1:1.

На 17-й минуте полузащитник самарской команды Амар Рахманович открыл счёт после подачи с углового, а на 62-й минуте форвард «Балтики» Брайан Хиль восстановил равенство.

На 75-й минуте судья Рафаэль Шафеев назначил пенальти в ворота «Балтики», но это решение было отменено после вмешательства VAR. В компенсированное время (90+1) у «Крыльев Советов» Сергей Бабкин получил красную карточку.

Футбол. Россия. Премьер-лига Крылья Советов — Балтика 1:1 Голы: 1:0 Амар Рахманович (17'), 1:1 Брайан Хиль (62'), 1:2 (77') Крылья Советов: Сергей Песьяков, Доминик Ороз, Александр Солдатенков, Сергей Божин, Николай Рассказов (Владимир Игнатенко, 85'), Фернандо Костанца (Михайло Баньяц, 65'), Кирилл Печенин, Сергей Бабкин, Химми Марин (Иван Олейников, 46'), Вадим Раков (Максим Витюгов, 65'), Амар Рахманович (Алексей Сутормин, 85') Балтика: Максим Бориско, Сергей Варатынов, Кевин Андраде, Натан Гассама, Мингиян Бевеев (Offor C., 69'), Владислав Саусь, Илья Петров, Андрей Мендель (Айман Мурид, 82'), Николай Титков (Тентон Йенне, 46'), Максим Петров (Даниил Павлович Уткин, 90'), Брайан Хиль (Амир Мохаммад, 69') Предупреждение: Фернандо Костанца (29')

После четырёх туров у обеих команд по восемь очков, при этом «Крылья Советов» находятся на втором месте в турнирной таблице, а «Балтика» — на третьем.