Россия и Иран проведут товарищеский матч в Волгограде

по футболу проведет товарищеский матч против команды

«Россия и Иран сыграют в Волгограде. Матч сборной состоится на "Волгоград Арене" 10 октября. О старте билетной программы и времени начала матча будет объявлено дополнительно. Сборная Ирана занимает 20-ю строчку в рейтинге ФИФА. Команда играла на двух последних чемпионатах мира и прошла отбор на ЧМ-2026», — говорится в заявлении пресс-службы российской сборной.

Отметим, что на сентябрь у сборной России запланированы товарищеские поединки с национальными командами Иордании и Катара.