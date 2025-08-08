ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Компани — о 4:0 в матче с «Тоттенхэмом»: Удивлен, что сейчас «Бавария» в такой форме

    Футбол Товарищеские матчи Футбол Германии Бавария Футбол Англии Тоттенхэм
    Наставник мюнхенской «Баварии» Венсан Компани удивлен итогом товарищеской игры с «Тоттенхэмом» (4:0).

    Венсан Компани
    Венсан Компани

    «Мы должны сохранять спокойствие, впереди еще много работы. Факт в том, что команда становится лучше, и она прогрессирует. Я немного удивлен, что ребята так рано вышли на такой уровень подготовки. Я этого не ожидал», — сказал 39-летний бельгийский специалист.

    Календарь и таблица Бундеслиги

  • «Бавария» разгромила «Тоттенхэм» в товарищеском матче
  Читайте по теме

    • Теперь чемпион Германии проведет матч с турецким «Галатасараем» 12 августа в рамках подготовки к новому сезоне. В первом матче Бундеслиги «Бавария» примет «РБ Лейпциг» 22 августа.

    Читайте также

