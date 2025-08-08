Компани — о 4:0 в матче с «Тоттенхэмом»: Удивлен, что сейчас «Бавария» в такой форме

Наставник мюнхенской «Баварии»удивлен итогом товарищеской игры с «Тоттенхэмом» (4:0).

«Мы должны сохранять спокойствие, впереди еще много работы. Факт в том, что команда становится лучше, и она прогрессирует. Я немного удивлен, что ребята так рано вышли на такой уровень подготовки. Я этого не ожидал», — сказал 39-летний бельгийский специалист.

Теперь чемпион Германии проведет матч с турецким «Галатасараем» 12 августа в рамках подготовки к новому сезоне. В первом матче Бундеслиги «Бавария» примет «РБ Лейпциг» 22 августа.