    Георгий ЧерданцевГеоргий Черданцев: Шансы на трофей у «Локо» будут если все остальные проведут худший за последние 10 лет сезон
  • 18:55
    • «Динамо» Мх — «Акрон»: стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ
  • 15:34
    • Сборная России проведет товарищеский матч с Боливией
  • 13:45
    • Роберт Левандовский угодил в лазарет «Барселоны»
  • 12:22
    • Россия и Иран проведут товарищеский матч в Волгограде
  • 07:14
    • Хачанов проиграл в финале «Мастерса» в Торонто
    Кечинов: «Спартаку» будет сложно, «Локомотив» сейчас на ходу

    Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о предстоящем матче «красно-белых» против «Локомотива» в рамках 4-го тура РПЛ.

    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»
    «Думаю, что "Спартаку" будет сложно. "Локомотив" сейчас на ходу. Три победы в трех турах говорят сами за себя. Команда очень уверена в своих силах и с хорошим настроением подходит к этому дерби. У "красно-белых" царит немного другая обстановка. С другой стороны, предыдущие результаты вообще ничего не значат. Будет другая игра. Надеюсь, что футболисты Станковича сделали выводы из прошедших матчей. Это такая команда, которая может выдать хороший матч даже после сложных поражений и неубедительных результатов, когда у болельщиков уже начинают закрадываться сомнения. Надеюсь, завтра мы увидим один из лучших матчей "Спартака".

    И по игре, и по результату "железнодорожники" сейчас всех убеждают. Они очень хорошо себя проявляли в первых трех турах. Все победы одержали по делу. Поэтому на бумаге фаворит для всех — "Локомотив". Но когда футболисты выйдут на поле, все, что было раньше, не будет иметь значения. У "Спартака" будет совсем другой настрой и мотивация. У меня есть такое чувство, что команда Станковича завтра выдаст хороший футбол», — приводит слова Кечинова «Евро-Футбол».

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится 9 августа на стадионе в Черкизово. Начало встречи — в 18:00 по московскому времени.

