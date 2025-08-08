«Лидс» нацелился на форварда «Лестера»

, вернувшийся в этом году в АПЛ, проявляет активный интерес к нападающему «Лестера»сообщает журналист Бен Джейкобс.

В настоящий момент «Лидс» сделал официальный запрос в «Лестер» относительно трансфера 21-летнего марокканца.

Также футболистом также интересуются «Вест Хэм» и «Тоттенхэм». «Лестер» рассчитывает получить за нападающего около 30 миллионов евро. Сам Эль-Ханнус хочет остаться в АПЛ после того, как его команда вылетела в Чемпионшип по итогам прошлого сезона.

В минувшем сезоне Эль-Ханнус сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 6 результативных передач. Его контракт с «Лестером» до 2028 года. На Transfermarkt игрок оценивается в 28 млн евро.