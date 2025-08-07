1-й таймЛинкольн — НоаОнлайн
    «Линкольн» — «Ноа». Онлайн, прямая трансляция
    Шпилевский — о неудачном старте «Пари НН»: Не чувствую поникшего настроения

    Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о провальном старте своей команды в новом сезоне.

    Алексей Шпилевский — главный тренер «Пари НН»
    Алексей Шпилевский — главный тренер «Пари НН»

    «Моральное состояние команды? Было бы лучше, если результат соответствовал игре. Мы должны исключать то, что делали при пропущенных голах. Не чувствую поникшего настроения.

    "Ростов"? У каждой команды свой стиль. Мы анализируем, как они работают в атаке и после потерь мяча. Они будут настроены на победу так же, как и мы. Каждый матч требует от нас максимум усилий. Надо исключить ключевые ошибки.

    Чего не хватило в последней игре для реализации моментов? Быть может, с моей стороны прозвучит высокомерно, но это свойственный процесс. На все надо время. Я доволен тем, как ребята относятся к тренировкам. Уверен, что момент придет.

    • Удалось ли новичкам влиться в команду? Хотелось бы, чтобы они к нам присоединились раньше, но как есть. Вахо Бедошвили очень талантливый футболист с неординарным дриблингом, но есть над чем работать. Если Сефас наберет до конца форму, то будет отлично, пока он чуть физически не готов. Олусегун самый готовый футболист из новичков, он получит то доверие, которое заслуживает. Сыграет ли Трошечкин против "Ростова"? Против "Ростова" точно нет. Пока понадобится время», — передает слова Шпилевского «Матч ТВ».

    После 3-х туров в РПЛ «Пари НН» занимает предпоследнее 15-е место в таблице без набранных баллов.

