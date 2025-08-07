«Спарта», «Полесье» и «Левадия» победили в квалификации Лиги конференций

Завершился ряд матчей квалификации Лиги конференций.
В одной из игр чешская «Спарта» в родных стенах победила «Арарат-Армению» со счетом 4:1.
На гол Хуана Баланты хозяева ответили точными ударами Патрика Выдры, Каана Кайринена, Яна Кухты и Велько Бирманчевича.
Футбол. Лига конференций. Квалификация
Спарта П — Арарат-Армения 4:1
Голы: 0:1 Juan Balanta (7'), 1:1 Лукаш Гараслин (25'), 2:1 Каан Кайринен (33'), 3:1 Ян Кухта (60'), 4:1 Велько Бирманчевич (пенальти) (80')
Спарта П: Петер Виндаль, Асгер Сёренсен, Элиас Коббаут (Ярослав Зелены, 46'), Павел Кадержабек, Патрик Выдра (Магнус Кофод Андерсен, 62'), Каан Кайринен (Сантьяго Энеме, 83'), Матей Ринеш, Велько Бирманчевич, Лукаш Гараслин (Kevin Prince Milla, 77'), Ян Кухта (Альбион Рахмани, 62'), Emmanuel Uchenna
Арарат-Армения: Жоау Кейруш, Камо Оганесян (Хьюго Оливейра, 86'), Жираир Шагоян (Arayik Eloyan, 86'), Joao Marcos Lima Candido (Hakob Hakobyan, 67'), Matthew Gbomadu (Jonathan Duarte, 67'), Juan Balanta, Alexandros Malis, Karen Muradyan (Alwyn Tera, 73'), Edgar Grigoryan, Jose Julio, Bruno Pinto
В еще одном противостоянии украинское «Полесье» победило венгерский «Пакш» с результатом 3:0.
Авторами забитых мячей в этой игре стали Александр Андриевский, Даниил Бескоровайный и Богдан Леднев.
Футбол. Лига конференций. Квалификация
Полесье — Пакш 3:0
Голы: 1:0 Александр Андриевский (41'), 2:0 Danylo Beskorovainyi (45 + 1'), 3:0 Богдан Леднев (58'), 3:1 (83')
Полесье: Евгений Волынец, Эдуард Сарапий, Борис Крушинский (Александр Евгеньевич Назаренко, 64'), Никита Кравченко (Анди Хадрой, 87'), Богдан Михайличенко, Богдан Леднев (Томер Йосефи, 78'), Руслан Бабенко, Александр Андриевский (Talles, 78'), Алексей Гуцуляк, Александр Филиппов (Mykola Haiduchyk, 64'), Danylo Beskorovainyi
Пакш: Адам Ковачик, Марио Зеке, Криштоф Хинора (Kevin Horvath, 71'), Балинт Вечей, B.Toth (Даниэль Бёде, 64'), Zsolt Haraszti (Janos Hahn, 46'), J.Windecker, Balazs Balogh (Аттила Ошват, 46'), Kristof Papp (Milan Szekszardi, 81'), Akos Kinyik, Janos Szabo
В параллельной встрече словенская «Олимпия» и эстонская «Эгнатия» сыграли вничью 0:0.
Футбол. Лига конференций. Квалификация
Олимпия Любляна — Эгнатия 0:0
Олимпия Любляна: Ахмет Мухамедбегович, Дино Коич (Алехандро Бланко, 61'), Агустин Доффо, Марко Брест (Антонио Марин, 73'), Диогу Пинту, Matevz Dajcar, Diga, Veljko Jelenkovic, Jost Urbancic, Peter Agba, Alex Tamm (Иван Дурдов, 83')
Эгнатия: Замиг Алиев, Арбенит Джемайли, Абдурраман Фангай, Фернандо Медейрос (Daniel Wotlai, 90'), Альбано Алекси, Реги Лушкья (Guillem Jaime, 90'), Сумаила Бакайоко (Mohammed Yahaya, 79'), Ildi Gruda (Jefferson Jefferson, 79'), Kastriot Selmani (Leo Melo, 79'), Eljon Sota, Mario Dajsinani
Предупреждения: Реги Лушкья (46'), Сумаила Бакайоко (55'), Eljon Sota (67'), Альбано Алекси (68'), Абдурраман Фангай (75'), Leo Melo (82'), Абдурраман Фангай (90'), Daniel Wotlai (90 + 5')
Также болгарский «Левски» смог вырвать победу у азербайджанского «Сабаха» со счетом 1:0.
Забитым мячом в этой игре смог отметиться Борислав Рупанов.
Футбол. Лига конференций. Квалификация
Левски София — Сабах 0:0
Левски София: Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Марин Петков (Mazire Soula, 87'), Svetoslav Vutsov, Aldair, Maicon Araujo dos Santos, Gasper Trdin, Asen Ivanov Mitkov (Rildo Goncalves, 80'), Francisco Everton (Borislav Rupanov, 87'), Radoslav Kirilov (Karl Kezy Fabien, 46'), Mustapha Sangare (Carlos Ohene, 80')
Сабах: Стас Покатилов, Зинедин Ульд-Халед (Abdulakh Khaybulayev, 68'), Аким Зедадка, Иван Лепиница, Павол Шафранко (Njegos Kupusovic, 74'), Джесси Секидика, Joy-Lance Mickels, Bojan Letic, Rahman Dasdamirov, Steve Solvet, Ygor Nogueira
Предупреждения: Иван Лепиница (18'), Joy-Lance Mickels (21'), Павол Шафранко (63'), Аким Зедадка (90 + 3')
И, наконец, эстонская «Левадия» на выезде победила люксембургский «Дифферданж» со счетом 3:2.
На дубль Самира Хаджи гости ответили забитыми мячами Ричи Мусабы, который оформил дубль, и Михкеля Айнсалу.
Футбол. Лига конференций. Квалификация
Дифферданж — Левадия 2:3
Голы: 0:1 Рихи Мюсаба (14'), 1:1 Samir Hadji (17'), 1:2 Михкель Айнсалу (20'), 1:3 Рихи Мюсаба (52'), 2:3 Samir Hadji (59')
Дифферданж: Тео Бруско, Хуан Бедуре, Джеффри Франзони (Ronaldo Camara, 88'), Luiz Felipe Felipe, Kevin D' Anzico, Rafael Pereira Pinto (Адхам эль Идрисси, 82'), Leandro Borges, Boris Mfoumou, Dylan Lempereur, Samir Hadji (Андреас Бух, 88'), Artur Abreu Pereira (Luis Jakobi, 60')
Левадия: Карл Андре Валлнер, Расмус Пеэтсон, Марк Оливер Рооснупп (Robert Kirss, 90'), Рихи Мюсаба, Жоао Педро (Aleksandr Zakarlyuka, 90'), Михкель Айнсалу, Эдгар Тур, Til Mavretic (Alexandre, 44'), Carlos Torres Ramirez, Michael Schjonning-Larsen (Tanel Tammik, 71'), Victory Sunday Iboro
Ответные поединки пройдут через неделю, 14 августа.