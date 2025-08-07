2-й таймПартизан — ХибернианОнлайн
    Димитрие Янкович«Партизан» — «Хиберниан». Онлайн, прямая трансляция
    «Бранн» в гостях обыграл «Хеккен» в матче квалификации ЛЕ

    «Хеккен» — «Бранн»: счет матча 0:2, обзор голов

    «Бранн» одержал победу над «Хеккеном» (2:0) в первом матче 1/2 финала квалификации Лиги Европы.

    «Хеккен»
    «Хеккен»

    В составе норвежской команды дублем отметился Сайвар Атли Магнуссон, который забил свои голы на 28-й и 57-й минутах встречи.

    Футбол. Лига Европы. Квалификация
    Хеккен — Бранн 0:2
    Голы: 0:1 Сайвар-Атиль Магнуссон (28'), 0:2 Сайвар-Атиль Магнуссон (57') Хеккен: Этрит Бериша, Мариус Лоде, Адам Лундквист (Сигге Янссон, 87'), Исак Брусберг (Джон Пол Дембе, 58'), Samuel Holm (Миккель Рюгор, 58'), Silas Andersen (Sanders Ngabo, 74'), Симон Густафссон, Adrian Svanback (Srdjan Hrstic, 87'), Амор Лаюни, Julius Lindberg, Olle Samuelsson Бранн: Матиас Дюнгеланд, Яфет Сери (Fredrik Knudsen, 61'), Эггерт Аарон Гудмундссон (Niklas Castro, 89'), Сайвар-Атиль Магнуссон (Markus Haaland, 76'), Эмиль Корнвиг, Якоб Сёренсен, Ulrik Mathisen (Бор Финне, 61'), Felix Horn Myhre, Joachim Soltvedt, Eivind Fauske Helland, Thore Pedersen (Denzel De Roeve, 76') Предупреждения: Сайвар-Атиль Магнуссон (7'), Мариус Лоде (15'), Якоб Сёренсен (26'), Thore Pedersen (49')

    Ответная игра между этими командами состоится 14-го августа в Бергене (Норвегия).

