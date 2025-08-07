ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Даниэль РуисАмбассадор из Боготы. ЦСКА арендует Даниэля Руиса у «Мильонариоса»
  • 22:24
    • Сафиуллин пробился во второй круг «Мастерса» в Цинциннати
  • 21:57
    • Потапова победила Зигемунд на старте турнира в Цинциннати
  • 21:48
    • «Бавария» разгромила «Тоттенхэм» в товарищеском матче
  • 23:44
    • «Утрехт» в гостях обыграл «Серветт» в матче квалификации ЛЕ
  • 22:56
    • «Панатинаикос» и «Шахтер» сыграли вничью в матче квалификации ЛЕ
    Хет-трик Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Риу Аве» в товарищеском матче

    «Аль-Наср» — «Риу Аве»: счет матча 4:0, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду
    В товарищеском матче саудовский «Аль-Наср» разгромил португальский «Риу Аве» со счетом 4:0.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    Хет-триком в этой игре отметился Криштиану Роналду, еще один гол на счету Мохамеда Симакана.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Аль-Наср — Риу Аве 4:0
    Голы: 1:0 Мохамед Симакан (15'), 2:0 Криштиану Роналду (44'), 3:0 Криштиану Роналду (63'), 4:0 Криштиану Роналду (пенальти) (68') Аль-Наср: Джесси Дебра, Лайам Гордон, Джордж Байерс, Фунсо Ойо, Ронан Кёртис, Marko Marosi, Kyle John, Connor Hall, Mitchell Clark, Ryan Croasdale, Lorent Tolaj Риу Аве: Нейтан Тротт, Джоэл Баган, Калум Чемберс, Крис Уиллок, Райан Уинтл, Юсеф Салех, Олли Таннер (Киан Эшфорд, 61'), Рубин Колвилл, Joel Colwill (Дэвид Тернбулл, 61'), Dylan Lawlor (Уилл Фиш, 61'), Ronan Kpakio Предупреждения: Mitchell Clark (54'), Джоэл Баган (54')

    Отметим, что «Аль-Наср» стал третьим по итогам минувшего сезона чемпионата Саудовской Аравии, а «Риу Аве» стал 11-м в португальском чемпионате.

