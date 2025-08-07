Хет-трик Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Риу Аве» в товарищеском матче

Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
Хет-триком в этой игре отметился Криштиану Роналду, еще один гол на счету Мохамеда Симакана.
Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
Аль-Наср — Риу Аве 4:0
Голы: 1:0 Мохамед Симакан (15'), 2:0 Криштиану Роналду (44'), 3:0 Криштиану Роналду (63'), 4:0 Криштиану Роналду (пенальти) (68') Аль-Наср: Джесси Дебра, Лайам Гордон, Джордж Байерс, Фунсо Ойо, Ронан Кёртис, Marko Marosi, Kyle John, Connor Hall, Mitchell Clark, Ryan Croasdale, Lorent Tolaj Риу Аве: Нейтан Тротт, Джоэл Баган, Калум Чемберс, Крис Уиллок, Райан Уинтл, Юсеф Салех, Олли Таннер (Киан Эшфорд, 61'), Рубин Колвилл, Joel Colwill (Дэвид Тернбулл, 61'), Dylan Lawlor (Уилл Фиш, 61'), Ronan Kpakio Предупреждения: Mitchell Clark (54'), Джоэл Баган (54')
Отметим, что «Аль-Наср» стал третьим по итогам минувшего сезона чемпионата Саудовской Аравии, а «Риу Аве» стал 11-м в португальском чемпионате.