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    «Фламенго» интересуется защитником «Локомотива»

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    «Фламенго» снова интересуется центральным защитником Лукасом Фассоном из московского «Локомотива», сообщает «СЭ».

    Лукас Фассон
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    Лукас Фассон

    Контракт 24-летнего бразильца истекает через год и железнодорожники готовы отпустить игрока, который сейчас не проходит в основу. По данным источника, к Фассону есть интерес и со стороны европейского клуба.

    За «Локомотив» бразилец выступает с лета 2022 года. Большую часть прошлого сезона Фассон пропустил из-за тяжелой травмы и сыграл всего 13 матчей во всех турнирах.

    Календарь и таблица РПЛ

    Защитник на Transfermarkt сейчас оценивается в 3 млн евро, в Бразилии он выступал за «Атлетико Паранаэнсе».

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