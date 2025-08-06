«Фламенго» интересуется защитником «Локомотива»

снова интересуется центральным защитникомиз московского «Локомотива», сообщает «СЭ».

Контракт 24-летнего бразильца истекает через год и железнодорожники готовы отпустить игрока, который сейчас не проходит в основу. По данным источника, к Фассону есть интерес и со стороны европейского клуба.

За «Локомотив» бразилец выступает с лета 2022 года. Большую часть прошлого сезона Фассон пропустил из-за тяжелой травмы и сыграл всего 13 матчей во всех турнирах.

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Защитник на Transfermarkt сейчас оценивается в 3 млн евро, в Бразилии он выступал за «Атлетико Паранаэнсе».