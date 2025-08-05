«Мальме» и «Копенгаген» сыграли вничью в матче квалификации ЛЧ

сыграл вничью с(0:0) в первом матче 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов.

За весь матч шведская команда не нанесла ни одного удара по воротам соперника и не смогла подать ни одного углового. «Копенгаген» однажды угрожал воротам соперника.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Мальмё — Копенгаген 0:0 Голы: 1:0 N'Dri Philippe Koffi (пенальти) (71'), 1:1 Рой Ревиво (79') Мальмё: Робин Ольсен, Колин Рёслер, Понтус Янссон, Андрей Джурич, Бузанелло, Йенс Ларсен, Лассер Берг Йонсен (Kenan Busuladzic, 75'), Отто Росенгрен, Хуго Болин (Сеад Хакшабанович, 59'), Таха Абди Али (Эммануэль Эконг, 87'), Оливер Берг (Arnor Sigurdsson, 75') Копенгаген: Доминик Котарски, Пантелис Хацидиакос, Маркос Лопес, Родриго Уэскас, Томас Делейни, Лукас Лерагер, Габриэл Перейра, Андреас Корнелиус (Виктор Классон, 80'), Элиас Ашури, Мохамед Эльюнуссип, Джордан Ларссон (Магнус Маттссон, 70') Предупреждения: Элиас Ашури (49'), Андрей Джурич (66'), Виктор Классон (83'), Иссуф Сиссоко (52')

Ответный матч между этими командами состоится 12-го августа в Копенгагене (Дания).