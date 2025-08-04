Томори: Никогда не хотел уходить из «Милана»

Центральный защитник «Милана»рассказал, что зимой мог покинуть стан россонери и перейти в «Ювентус».

«Я всегда говорил, что счастлив здесь. И до последнего дня, пока я буду носить эту футболку, я отдам всё за "Милан". Так будет всегда», — цитирует Томори La Gazzetta dello Sport.

Зимой Томори был выведен из основы прежним главным тренером Сержиу Консейсао и тогда же появились переговоры о его трансфере в «Ювентус».

Всего в минувшем сезоне 27-летний Томори сыграл 35 матчей за «Милан» во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи. Контракт англичанина действует до 2027 года, а рыночная цена сейчас равна 20 млн евро.