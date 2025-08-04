ПСВ выдал камбек за 6 минут против «Гоу Эхед Иглс»: Суперкубок достался чемпиону

Перед матчем в центре внимания было решение тренерского штаба ПСВ по вратарской позиции — выбор пал на новичка Матейя Коваржа. Вместе с ним дебют в стартовом составе получили защитник Ярек Гасьоровски и форвард Алассан Плеа. У «Гоу Эхед Иглс» на поле с первых минут появился лишь один новичок — фланговый игрок Ришонелл Маргарет.
Первые 25 минут прошли под контролем хозяев. ПСВ атаковал через фланги, активен был Перишич, момент был у Дриоша, но всякий раз голкипер гостей Яри Де Бюссер демонстрировал надёжность и реакцию. Уверенная игра стража ворот держала «Иглс» в игре, а его партнёры, несмотря на натиск, не прогибались под давлением соперника.
На 33-й минуте ошибка Деста в центре поля обернулась первым тревожным звоночком: Сюре вырвался на ударную позицию и сотряс перекладину ворот ПСВ. А уже спустя пару минут та же комбинация закончилась точным ударом — 0:1. Левый защитник Дин Джеймс выполнил передачу, а Сюре в касание поразил угол ворот Коваржа.
Давление без результата
ПСВ пытался отреагировать до перерыва, но остроты в атаке не хватало. Сайбари бил выше, Перишич запарывал обостряющие передачи. Команда Боса выглядела слегка зажатой и не слишком разнообразной в атаках.
Во втором тайме тренер начал действовать агрессивнее: после часа игры на поле появились Тил, Пепи и Рубен ван Боммел. ПСВ играл в три форварда, наращивая давление, но по-настоящему опасный момент возник только на 75-й минуте — Тил плотно пробил под перекладину, но Де Бюссер в очередной раз спас свою команду.
Перелом — с помощью соперника
На 78-й минуте ПСВ всё-таки добился своего, пусть и не своими силами. Перишич, один из самых активных игроков хозяев, совершил очередной проход по левому флангу. Его прострел срезал в собственные ворота защитник «Гоу Эхед» Геррит Наубер — 1:1. Гол был неожиданным, но закономерным: ПСВ владел инициативой, а гости всё глубже уходили в оборону.
Вдохновлённые голом, хозяева усилили натиск. И уже на 84-й минуте игра перевернулась окончательно. Тил сыграл на Деста, который набрал ход, сместился в центр и ударом с левой отправил мяч точно в дальний угол. Красивая дуга и никакого шанса для Де Бюссера — 2:1.
Финиш под контролем
В оставшееся время ПСВ грамотно сыграл по счёту. Ни одной осмысленной атаки «Гоу Эхед Иглс» не удалось организовать, и чемпионы страны спокойно довели матч до победы. Отличное начало сезона, в котором предстоит защищать титул.
ПСВ берёт 15-й в истории клубный Суперкубок, не без нервов, но заслуженно. Камбек в концовке — сигнал, что команда Боса сохраняет характер и в новом сезоне. «Гоу Эхед» уходит побеждённым, но не опозоренным: организованная игра, хорошая вратарская работа и верная тактика почти сработали. Но когда в составе соперника есть игроки вроде Деста и Перишича — одного «почти» часто бывает недостаточно.