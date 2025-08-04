ПСВ выдал камбек за 6 минут против «Гоу Эхед Иглс»: Суперкубок достался чемпиону

В стартовом матче нового голландского сезона ПСВ доказал статус гранда. Команда Петера Боса уступала, долго не могла пробить соперника, но спаслась благодаря автоголу и красивому удару Сержиньо Деста. А победа в Суперкубке стала символичной, 15-й, в истории клуба.

Футбол. Нидерланды. Суперкубок ПСВ — Гоу Эхед Иглс 2:1 Голы: 0:1 Матис Сюрай (35'), 1:1 Геррит Наубер (автогол) (78'), 2:1 Серджино Дест (84') ПСВ: Матей Коварж, Серджино Дест, Ярек Гасёровский (Рубен ван Боммел, 62'), Райан Фламинго, Мауро Жуниор, Джой Веерман (Гус Тиль, 62'), Исмаэль Сайбари, Йерди Схаутен, Иван Перишич, Алассан Плеа (Армандо Обиспо, 86'), Коухаиб Дриош (Рикардо Пепи, 62') Гоу Эхед Иглс: Яри де Бассер, Дин Джеймс (Тибо Батен, 83'), Йорис Крамер, Геррит Наубер, Матс Дейл, Матис Сюрай (Аске Адельгор, 75'), Эверт Линторст, Калвин Твигт, Виктор Эдвардсен, Ришонелл Маргарет (Милан Смит, 56'), Якоб Бреум Предупреждение: Йорис Крамер (64')

Перед матчем в центре внимания было решение тренерского штаба ПСВ по вратарской позиции — выбор пал на новичка Матейя Коваржа. Вместе с ним дебют в стартовом составе получили защитник Ярек Гасьоровски и форвард Алассан Плеа. У «Гоу Эхед Иглс» на поле с первых минут появился лишь один новичок — фланговый игрок Ришонелл Маргарет.

ПСВ — Гоу Эхед Иглс globallookpress.com

Первые 25 минут прошли под контролем хозяев. ПСВ атаковал через фланги, активен был Перишич, момент был у Дриоша, но всякий раз голкипер гостей Яри Де Бюссер демонстрировал надёжность и реакцию. Уверенная игра стража ворот держала «Иглс» в игре, а его партнёры, несмотря на натиск, не прогибались под давлением соперника.

На 33-й минуте ошибка Деста в центре поля обернулась первым тревожным звоночком: Сюре вырвался на ударную позицию и сотряс перекладину ворот ПСВ. А уже спустя пару минут та же комбинация закончилась точным ударом — 0:1. Левый защитник Дин Джеймс выполнил передачу, а Сюре в касание поразил угол ворот Коваржа.

Игроки Иглс празднуют гол globallookpress.com

Давление без результата

ПСВ пытался отреагировать до перерыва, но остроты в атаке не хватало. Сайбари бил выше, Перишич запарывал обостряющие передачи. Команда Боса выглядела слегка зажатой и не слишком разнообразной в атаках.

Во втором тайме тренер начал действовать агрессивнее: после часа игры на поле появились Тил, Пепи и Рубен ван Боммел. ПСВ играл в три форварда, наращивая давление, но по-настоящему опасный момент возник только на 75-й минуте — Тил плотно пробил под перекладину, но Де Бюссер в очередной раз спас свою команду.

ПСВ — Гоу Эхед Иглс globallookpress.com

Перелом — с помощью соперника

На 78-й минуте ПСВ всё-таки добился своего, пусть и не своими силами. Перишич, один из самых активных игроков хозяев, совершил очередной проход по левому флангу. Его прострел срезал в собственные ворота защитник «Гоу Эхед» Геррит Наубер — 1:1. Гол был неожиданным, но закономерным: ПСВ владел инициативой, а гости всё глубже уходили в оборону.

Иван Перишич и Гус Тил globallookpress.com

Вдохновлённые голом, хозяева усилили натиск. И уже на 84-й минуте игра перевернулась окончательно. Тил сыграл на Деста, который набрал ход, сместился в центр и ударом с левой отправил мяч точно в дальний угол. Красивая дуга и никакого шанса для Де Бюссера — 2:1.

Игроки ПСВ празднуют гол globallookpress.com

Финиш под контролем

В оставшееся время ПСВ грамотно сыграл по счёту. Ни одной осмысленной атаки «Гоу Эхед Иглс» не удалось организовать, и чемпионы страны спокойно довели матч до победы. Отличное начало сезона, в котором предстоит защищать титул.

Игроки ПСВ с Суперкубком globallookpress.com

ПСВ берёт 15-й в истории клубный Суперкубок, не без нервов, но заслуженно. Камбек в концовке — сигнал, что команда Боса сохраняет характер и в новом сезоне. «Гоу Эхед» уходит побеждённым, но не опозоренным: организованная игра, хорошая вратарская работа и верная тактика почти сработали. Но когда в составе соперника есть игроки вроде Деста и Перишича — одного «почти» часто бывает недостаточно.