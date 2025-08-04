Люк де Йонг перешел в «Порту»

Бывший нападающий сборной Нидерландов и экс-игрок «Барселоны»официально стал футболистом «Порту».

34-летний форвард перебрался в португальский клуб из ПСВ, подписав контракт до конца текущего сезона. В новой команде он будет выступать под 26-м номером.

«Это невероятно! Я очень счастлив быть здесь. Никогда не забуду этот момент», — цитирует слова де Йонга пресс-служба «Порту» в соцсети X.

За свою карьеру де Йонг выступал за «Твенте», менхенгладбахскую «Боруссию», «Ньюкасл», ПСВ, «Севилью» и «Барселону».

С 2011 по 2023 год он представлял сборную Нидерландов, провёл 39 матчей и забил 8 голов.