Источник: Бруну Фернандеш отказался переходить в «Аль-Наср»

Португальский полузащитникотказался переходить в саудовский клуб, несмотря на интерес со стороны команды.

Как сообщает журналист Крис Уилер, Фернандеш ранее уже отклонил предложение другого клуба Саудовской Аравии — «Аль-Хиляля» в июне и решил остаться в МЮ, где намерен продолжить карьеру. Сейчас он вряд ли изменит свое решение.

За последний сезон Фернандеш сыграл 57 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 19 результативных передач.

В сезоне 2024/2025 «Манчестер Юнайтед» занял 15-е место в Английской Премьер-Лиге и дошёл до финала Лиги Европы, где уступил «Тоттенхэму».