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    Источник: Бруну Фернандеш отказался переходить в «Аль-Наср»

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    Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отказался переходить в саудовский клуб «Аль-Наср», несмотря на интерес со стороны команды.

    Бруну Фернандеш
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    Бруну Фернандеш

    Как сообщает журналист Крис Уилер, Фернандеш ранее уже отклонил предложение другого клуба Саудовской Аравии — «Аль-Хиляля» в июне и решил остаться в МЮ, где намерен продолжить карьеру. Сейчас он вряд ли изменит свое решение.

    За последний сезон Фернандеш сыграл 57 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 19 результативных передач.

    В сезоне 2024/2025 «Манчестер Юнайтед» занял 15-е место в Английской Премьер-Лиге и дошёл до финала Лиги Европы, где уступил «Тоттенхэму».

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