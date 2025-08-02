Семин: «Крылья» очень хорошо сыграли в матче с «Ростовом»

Магомед Адиев — главный тренер «Крыльев Советов» Фото: globallookpress.com
«"Крылья" очень хорошо сыграли в матче с "Ростовом". Можно сказать, что они хорошо разобрали "Ростов", который играл очень высоко в обороне. Защитники у "Ростова" не очень быстрые. Проходили диагональные передачи, как у вратаря, так и у игроков средней линии. Были хорошие атаки, "Крылья" были готовы к игре "Ростова" очень хорошо. Всю игру действовали так. Сложно сказать, с чем связан неудачный старт "Ростова". Их высокая оборона позволяет создавать соперникам много моментов», — приводит слова Семина «Чемпионат».
«Крылья Советов» набрали семь очков в трех матчах и на данный момент лидируют в турнирной таблице.
В следующем туре команда Адиева примет калининградскую «Балтику». Матч состоится 9 августа в Самаре.