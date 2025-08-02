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    Семин: «Крылья» очень хорошо сыграли в матче с «Ростовом»

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу «Крыльев Советов» над «Ростовом» (4:1) в матче 3-го тура РПЛ.

    Магомед Адиев — главный тренер «Крыльев Советов»
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    Магомед Адиев — главный тренер «Крыльев Советов»

    «"Крылья" очень хорошо сыграли в матче с "Ростовом". Можно сказать, что они хорошо разобрали "Ростов", который играл очень высоко в обороне. Защитники у "Ростова" не очень быстрые. Проходили диагональные передачи, как у вратаря, так и у игроков средней линии. Были хорошие атаки, "Крылья" были готовы к игре "Ростова" очень хорошо. Всю игру действовали так. Сложно сказать, с чем связан неудачный старт "Ростова". Их высокая оборона позволяет создавать соперникам много моментов», — приводит слова Семина «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Крылья Советов» набрали семь очков в трех матчах и на данный момент лидируют в турнирной таблице.

    В следующем туре команда Адиева примет калининградскую «Балтику». Матч состоится 9 августа в Самаре.

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